El administrador de Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre sus nuevas sesiones de firma después de la victoria amistosa de 3-0 sobre Palermo

Tijjani Reijnders

Pep Guardiola saludó a Tijjani Reijnders como un «jugador especial» después de que el internacional holandés dio dos goles del banco en una victoria por 3-0 sobre Palermo.

Reijnders cayó sobre sus propios pies en la caja de seis años para perder la oportunidad de reclamar un hat trick, pero ya había hecho lo suficiente para que sea una noche cómoda para el Manchester City contra sus anfitriones italianos.

Una firma de verano de £ 46 millones del AC Milan, Reijnders habló sobre la llegada al club sobre cómo había trabajado para mejorar su final en los últimos dos años para convertirlo en un mejor jugador. Los objetivos de los corredores es algo que la ciudad se perdió mucho la temporada pasada cuando su producción creativa se secó para que dependan de los objetivos de Erling Haaland.

Reijnders ha observado hasta ahora la elección de las sesiones de firma de verano, y Guardiola está impresionado por lo que ha visto con altas expectativas cuando lo trajeron. El administrador de la ciudad elogió las tres compras de verano para sus versiones en la victoria 3-0, así como eligiendo a Abdukodir Khusanov para su primera mitad.

«Sabíamos que él es un jugador especial que llega a la caja. Le gusta hacer eso», dijo Guardiola Van Reijnders.

«La gente en Italia lo conoce perfectamente. Marcó dos goles e hizo una actuación fantástica como el resto de sus amigos.

«Puede jugar como un centrocampista, pero le gusta entrar en la caja para ayudar a nuestros huelguistas como Erling y Omar y todos los que juegan allí. Realmente satisfechos.

«La energía puede ayudar, pero no es todo. Jugó en Milán, en Italia y con Holanda, así que lo sabe.

«Experimentó. Tiene 27 años. Las tres sesiones de firma que hicimos antes de la Copa del Mundo eran realmente buenas [Rayan] Cherki, [Rayan] Ait Nouri y él.

«Lo mismo con Khusanov en enero. Mostró su potencial hoy y es uno de los jugadores más rápidos que he visto.

«No hemos jugado muchos juegos, hemos entrenado bien, pero ahora volveremos a Manchester, tratando de hacer una buena semana y preparar los juegos».

