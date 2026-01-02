‘No tiene buena pinta’: Pep Guardiola actualiza sobre la doble lesión en el Manchester City

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, perdió a dos jugadores por lesión durante el empate de la Premier League contra el Sunderland.

Savinho fue expulsado

Pep Guardiola dijo que la lesión de Savinho «no pinta bien» mientras el club espera noticias sobre el problema detectado por Nico González. González se marchó en el descanso al no poder solucionar un problema y Savinho fue sustituido minutos después tras estirarse tras una ocasión.

Rodri y Jeremy Doku se recuperaron rápidamente de sus lesiones y ayudaron a darle la vuelta al partido mientras el City intentaba anotar el primer gol, pero finalmente se sintieron frustrados por un equipo de Sunderland que mantuvo su orgulloso historial de estar invicto en casa en su primera temporada en la Premier League.

La noche del City se vio empañada por frecuentes lesiones, con Nathan Ake superando un problema en el tercer minuto antes de que González y Savinho fueran expulsados ​​más adelante en el partido. Y con Chelsea y Brighton como próximos rivales en los próximos seis días, los jugadores no tendrán que estar fuera por mucho tiempo para perderse varios partidos.

A pesar de estos contratiempos, Guardiola estaba encantado con la forma en que se desempeñó su equipo contra el Sunderland, que extendió su racha invicta a nueve partidos en todas las competiciones. Aunque no lograron una victoria, el técnico consideró que habían jugado mejor en el Estadio de la Luz que cuando ganaron en el City Ground la semana pasada.

«Fue un muy buen partido, especialmente la segunda parte. La primera parte fue emocionante, solo fallamos un gol en el área chica», dijo. «Hicimos muchas buenas jugadas contra un equipo fantástico, pero estoy muy orgulloso y entusiasmado por la forma en que jugamos en un estadio difícil contra oponentes difíciles. Hicimos todo lo que pudimos para ganar, pero al final no pudimos ganar».

«Creamos mucho. No sé si un equipo podría venir aquí y crear lo que nosotros creamos. Tenían fuera de juego y Erling tuvo uno o dos. Tuvieron algunas transiciones porque nuestra forma no era la correcta, en la segunda mitad Rodri nos ayudó y cuando estás en el área de seis yardas cinco, seis, siete veces y no puedes hacerlo, eso era lo único que faltaba.

«Pero jugamos mucho mejor que Nottingham Forest y hoy no pudimos ganar. Ahora es el momento de recuperarse, porque todavía nos quedan dos días hasta el partido contra el Chelsea y vamos a por ello».