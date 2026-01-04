‘No se ve bien’ – El Manchester City se enfrenta a una crisis de lesiones tras un doble golpe

El Manchester City concedió el empate en el tiempo de descuento para empatar 1-1 contra el Chelsea en la Premier League el domingo.

Josko Gvardiol fue descartado por lesión el domingo en el empate 1-1 del Manchester City con el Chelsea en la Premier League.

Josko Gvardiol y Ruben Dias se enfrentan a períodos de baja a medida que se profundiza la crisis de lesiones del Manchester City. El dúo defensivo se vio obligado a abandonar en la segunda mitad cuando el City empató 1-1 con el Chelsea, perdiendo la oportunidad de reducir la brecha con el líder de la Premier League, el Arsenal.

Enzo Fernández anotó en los últimos segundos para darle un punto al Chelsea sin entrenador y negarle la victoria al City después de que Tijjani Reijnders pusiera al equipo de Pep Guardiola por delante en la primera mitad con un buen final. Además de perder dos puntos, el City también perdió a dos jugadores por lesión: Gvardiol y Dias.

Con John Stones también fuera, el City sigue siendo ligero en defensa, con Nico González, Oscar Bobb y Savinho también fuera. Omar Marmoush y Rayan Ait-Nouri están fuera de servicio internacional en la Copa Africana de Naciones, lo que deja al City corto de números antes del choque entre semana con Brighton, y ambos estarán descartados por algunas semanas.

Guardiola dijo tras el partido: «Ya veremos mañana, no pinta bien para él y para Rubén. Si Rubén está fuera es porque sintió algo».

«Tenemos muchas lesiones. John Stones está ausente, Ruben estará fuera, Josko estará fuera y Nathan, siempre sabemos que es Nathan y no puede jugar regularmente. Pero al mismo tiempo sucedió la temporada pasada, así que manténganse fuertes y encontraremos una solución. El espíritu estará ahí».

El City entra en acción cada semana de enero, con viajes a Newcastle y Bodo en las semanas posteriores al partido en casa contra Brighton el miércoles. Jugarán contra Galatasaray en casa en su noveno y último partido del mes antes de viajar a los Spurs el 1 de febrero.