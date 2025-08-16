‘No saludable’ – Pep Guardiola dice que Man City debería vender jugadores en medio de la incertidumbre de Ederson

El administrador de Manchester City, Pep Guardiola

Pep Guardiola

Pep Guardiola dijo que el Manchester City debería vender a los jugadores con su equipo actual ‘poco saludable’.

En un día en que Ederson se perdió la victoria por 4-0 sobre los lobos con gastroenteritis, el jefe de los Blues dijo que había un trabajo crítico por hacer en las próximas dos semanas para mantener la competencia dentro del equipo.

Hubo pocas quejas en el campo en Molineux cuando llevó al equipo a una victoria golpeada, con Erling Haaland anotó dos veces y las sesiones de firma de verano Tijjani Reijnders y Rayan Cherki, quienes encuentran la hoja de puntaje.

Esa fue la atención de la selección antes del juego, donde James Trafford llegó a su debut después de que Ederson cayó enfermo el viernes en medio de la transferencia de Galatasaray. Guardiola había dicho que su número 1 comenzaría en lobos, pero no estaba involucrado.

El gerente de la ciudad no tenía información para agregar a Ederson, pero dijo que City debería acortar a su equipo en las próximas dos semanas si desean mantener un ambiente saludable para la temporada.

«Demasiado. Demasiadas personas, demasiados jugadores», dijo.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

«No se trata de Eddy. Hoy estaban Rodri y Phil [Foden] Kovacic está herido, pero volverá y Savinho y Josko estarán fuera. Tuvimos a Nathan y Gundo en el sofá.

«Me gusta un equipo profundo para competir en todas las competiciones, pero no quiero dejar a los jugadores en casa. No lo quiero. No es saludable.

«No se puede crear un buen ambiente o ambiente para competir. Todos deben sentir que pueden jugar y ayudar y competir con su compañero para los oponentes. El club lo ha conocido desde la temporada pasada, por lo que no es una noticia, pero la situación es lo que es.

«En las próximas dos semanas, las personas con jugadores y agentes hablarán para encontrar una solución».

Compatación – Man City Guía de pre -temporada 2025/26 La cuenta regresiva está en camino a la campaña de la Premier League de 2025/26, y nuestra guía para la temporada es la forma ideal de prepararse para la acción que ocurre. ¡Además de un análisis y opinión en profundidad sobre su club, pusimos el foco en cada equipo que lucha por la gloria superior o simplemente sobrevive en la competencia más dura del mundo! También una guía completa para luminarias, para que no te pierdas un juego en el que será una temporada emocionante. Compra tu copia ahora

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de mirar nuestro podcast de Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.