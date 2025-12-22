‘No quiero viajar’: Pep Guardiola pesa a los jugadores del Manchester City el día de Navidad

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha establecido reglas estrictas para sus jugadores durante su tiempo libre antes de Navidad.

Pep Guardiola intervendrá sobre sus jugadores del Manchester City el día de Navidad y desterrará a cualquiera que se haya divertido demasiado de la plantilla del día del partido del Nottingham Forest. Todos los Blues fueron pesados ​​para el partido contra el West Ham del viernes y Guardiola controlará personalmente los resultados de un segundo control cuando el equipo regrese de su descanso para el próximo partido.

Las estrellas del City han tenido tres días libres esta semana para disfrutar de un tiempo libre con amigos y familiares antes de regresar a la City Football Academy el 25 de diciembre para comenzar los preparativos para Nottingham Forest el 27 de diciembre. Guardiola se mostró encantado con el estado físico de su equipo y su ritmo de trabajo en el partido contra el West Ham, pero advirtió que cualquiera que no mantenga su peso cuando regrese no viajará para el partido.

Guardiola ha mantenido estándares tan estrictos anteriormente, criticando públicamente el fichaje de verano de Kalvin Phillips a finales de 2022 después de que el mediocampista inglés regresara de un descanso posterior a la Copa del Mundo con más carga de lo que el entrenador quería. Y mientras busca ampliar su racha de siete victorias consecutivas, Guardiola no permitirá que bajen los estándares con la confianza en las manos de los jugadores para ser profesionales en su tiempo libre.

“Todo fue perfecto, ves como corren. [against West Ham]? El problema no es la carrera», dijo. «Es por qué el equipo que llegó a la Premier League ganó el segundo mayor número de puntos. Es increíble. ¿Los has visto todos? Phil y Erling hoy y, oh, me encanta».

«La temporada pasada no teníamos eso. Una de las características de mi equipo desde que empecé en el Barcelona B hasta ahora es que corremos como un animal. Pero eso no es suficiente. Tenemos que jugar mejor. Ya sabes, corremos menos y eso hoy no estuvo bien».

«[On Friday] cada jugador hizo un peso. Volverán el día 25 y estaré allí para controlar cuántas libras van subiendo. Están engordando… una vez que ganan peso después de tres días, quiero ver cómo regresan. Pueden comer, pero quiero controlarlos.

«Tengo que hacer una selección contra el Nottingham Forest a los 27 años. Imagínense un jugador y ahora está perfecto, pero gana tres kilos más. [stay] en Mánchester. No viajará a Nottingham Forest. Eso es seguro».