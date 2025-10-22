No quiero ser arrogante, pero debería jugar en el Man United. Le culpo a mi mala suerte

Amad se unió al Manchester United procedente del Atalanta por alrededor de £19 millones y se ha convertido en uno de los jugadores estrella de Ruben Amorim, pero un excompañero insiste en que podría haber sido él.

La carrera de Lukas Vorlicky está estancada debido a graves problemas de lesiones. (Imagen: UEFA 2025)

El extremo del Slavia Praga, Lukas Vorlicky, ha revelado que podría haberse unido a Amad en el Manchester United si una serie de lesiones no hubieran obstaculizado su carrera.

El jugador de 23 años perfeccionó sus habilidades en las academias de los equipos checos Boskovice y Zbrojovka Brno antes de mudarse al Atalanta en 2017.

Después de mostrar su talento tanto para la Primavera como para la Italia sub-17, Vorlicky hizo su debut profesional en una derrota por 2-1 en la Serie A ante el Lecce en febrero de 2023. Disputó solo siete minutos en dos partidos contra el AC Milan y el Udinese antes de que una grave lesión en la rodilla lo dejara fuera.

Poco después de ese revés, regresó a la República Checa con el Slavia Praga, mientras que contemporáneos como Amad y Dejan Kulusevski fueron contratados por algunos de los mejores clubes de Europa. United pagó £ 19 millones por Amad cuando solo tenía 18 años, en octubre de 2020, y se unió oficialmente al club con Ole Gunnar Solskjaer en enero de 2021.

Después de una cesión en el Rangers y el Sunderland, la estrella de Costa de Marfil es ahora una parte muy importante del equipo de Rubén Amorim. Mientras tanto, Kulusevski fue fichado por la Juventus en 2020 tras ser nombrado Mejor Jugador Joven de la Temporada de la Serie A.

Dos años más tarde, el internacional sueco se mudó inicialmente al Tottenham con un préstamo de dieciocho meses, que luego se hizo permanente. Ambos jugadores, cuando están en forma, son habituales en la Premier League de sus respectivos equipos.

Amad es uno de los jugadores más importantes del Manchester United bajo la dirección de Rubén Amorim. (Imagen: Getty Images)

En total, Vorlicky se sometió a cinco operaciones de rodilla durante siete años mientras estuvo en Atalanta. Desde que regresó a Praga, sólo ha disputado catorce partidos con el primer equipo (más diez más con el equipo B), y sus problemas de forma siguen limitando su participación.

En declaraciones al periódico checo DNES, Vorlicky habló de su terrible suerte y de cómo cree que podría haberse unido a Amad y Kulusevski en el United o el Tottenham.

«No quiero que esto suene arrogante, pero sí», dijo cuando se le preguntó si podría competir al mismo nivel que dicho dúo. La gente me ha estado diciendo desde que era niño que podía crecer y ser un gran jugador de fútbol. En Atalanta más aún, porque todos en el club creían en mí.

«Pero también siempre fui consciente de que era un chico de Boskovice que iba con sus amigos al campo de gravilla después de la escuela a patear la pelota».

Cuando se le preguntó si responsabiliza a los médicos anteriores por sus desafortunadas lesiones, añadió: «¿Por qué? Es sólo un ser humano.

«Ese día operó a diez personas. Tuve mala suerte, eso puede pasar, no puedo hacer nada al respecto. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si hubiera estado sano? Estoy humanamente feliz. ¿Habría sido el mismo si hubiera continuado? No tengo ni idea. Sólo me arrepiento de no haber jugado».