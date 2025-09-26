No puedo creer que Man United Chelsea Star no firmara quién quería detenerse en el verano

Manchester United se centró en la nueva calidad de ataque en el verano después de las dificultades de la temporada pasada para el gol cuando firmaron a Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko

Jimmy Floyd Hasselbaink admitió que estaba sorprendido de que Man United nunca insistiera en firmar a Nicolas Jackson. (Imagen: Foto de Alex Grimm/Getty Images)

Jimmy Floyd Hasselbainink admitió que estaba sorprendido de que el Manchester United no hubiera sido un movimiento para Nicolas Jackson. United fue alentado en la ventana de verano de Senegal International con un movimiento para el internacional de Senegal, porque su futuro parecía estar lejos del Chelsea.

Sin embargo, un movimiento no salió con el Bayern de Múnich, quien finalmente logró un acuerdo en un giro dramático para llegar a un acuerdo, después de la incertidumbre después de una lesión en Liam Delap. El lado de Ruben Amorim fue uno de los clubes más ocupados en el mercado y su área de atención fue atacar la potencia de fuego con Benjamin Sesko, quien se unió a Bryan Mbeumo y Mathues Cunha.

Pero solo el ex delantero de Brentford encontró el fondo de la red en los primeros cinco partidos de la Premier League, mientras que Cunha regresó de una lesión por la victoria 2-1 sobre Chelsea.

Leer más: VAE -Club entregó una fecha límite para firmar el jugador de ala del Manchester United

Hasselbainink anotó 87 goles en 177 actuaciones para el Stamford Bridge Club, y se apresuró a defensa de Jackson y afirmó que estaba sorprendido de que no fuera el objetivo para mudarse a United of Newcastle.

«Siempre he amado a Nicolas Jackson», comenzó a hablar con Betway. «Creo que podría traer algo al equipo, pero claramente había dos huelguistas entrando y sintió que no jugaría tanto como él.

«Quería irse y puedes entender eso. Creo que a Chelsea le gustaría venderlo.

«Me sorprendió que Newcastle o Man Utd no estuvieran tratando de conseguirlo.

«Pero pidió irse, y no sé qué puedo decir sobre eso. Está en otro club fuera de Inglaterra y creo que Chelsea le desea lo mejor».

Jackson completó un traslado a Baviera el día de la fecha límite, en un acuerdo que lo mantiene en el lado de la Bundesliga en préstamo hasta el final de la temporada.

Los informes sugieren que el cambio a corto plazo del joven de 24 años se volverá permanente si realiza un cierto número de actuaciones en Chelsea £ 56.2 millones para el antiguo talismán de Villarreal.

Nicolas Jackson dejó el Chelsea en el verano (Imagen: Foto de Darren Walsh/Chelsea FC a través de Getty Images)

Sin embargo, todavía tiene que encontrar el fondo de la red en sus primeras tres actuaciones en Alemania, incluido un cameo tardío contra su club matriz en la Liga de Campeones, mientras que el doble de Harry Kane vio el lado de Enzo Maresca en una victoria por 3-1.

Sesko también no tiene rumbo en su carrera en el United temprano después de un lento comienzo de la vida en la Premier League. El jugador de 22 años ha realizado seis actuaciones, una en la Copa Carabao, comenzando en sus últimos dos mejores vuelos, pero no encontrando el objetivo con el lado de Amorim que ha pasado un inicio indiferente de la campaña.

A pesar de su tartamudeo para la vida en M16, el táctico portugués ya lo ha defendido en un reconocimiento emocionante.

«Si estás en un club como este, quieres los mejores jugadores, pero también tienes que imaginar el futuro», dijo a fines del mes pasado.

«Eso es muy emocionante: me gustaría conocer a los jugadores, me gustaría ver los videos de los jugadores e intentar obtener toda la información, pero quieres esa confirmación y sentí que Sesko era incluso mejor de lo que pensaba.

Benjamin Sesko tuvo problemas esta temporada en sus primeros días en el Manchester United bajo Ruben Amorim (Imagen: SmartFrame/News Images)

«Tengo que tener cuidado, Sesko ha sido nuestro delantero durante muchos, muchos años, por lo que tenemos que ponerlo en su cabeza y dejar que se asiente, mantener la calma y disfrutar de su día porque realmente está como dijiste, obsesionado.

«Estoy muy feliz, no solo con él, sino con Cunha, Diego (Leon) y Mbeumo, sabemos que tenemos los jugadores y sabemos que tendremos esa base en nuestro futuro y eso es realmente importante para nosotros».

