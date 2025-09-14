No pude sacudirme la mano de la leyenda del hombre unido después de lo que hizo con mi club

Gary Neville se abrió en el incómodo momento en que se negó a estrechar la mano de Peter Schmeichel para un derby de Manchester en Maine Road en noviembre de 2002

Gary Neville ha hablado sobre fricción con Peter Schmeichel (Imagen: Richard Sellers/Allstar, Getty Images)

Gary Neville ha lanzado a la ligera su decisión de rechazar un apretón de manos de Peter Schmeichel después de que el portero se mudó al Manchester City.

La pareja había desarrollado un vínculo estrecho durante el mandato de ocho años de la oficina de Schmeichel cerca del Manchester United en la década de 1990. Sin embargo, después de exitosos períodos en Sporting CP y Aston Villa, Schmeichel dio un paso que muchos fanáticos del United consideraron inolvidable: regresó a Manchester para jugar para la ciudad en 2002.

La decisión no fue bien con Neville, dada la intensa rivalidad entre los dos clubes adyacentes, y la tensión se podía sentir durante un momento incómodo para el Derby de Manchester de noviembre de 2002. Como capitán sustituto, Neville United condujo a Maine Road cuando Schmeichel, capitaneador de la ciudad, en el túnel.

Mientras Schmeichel intercambió apretones de manos con Fabien Barthez, la atmósfera se volvió helada cuando le preguntó a Neville si podían cambiar el encaje en el túnel. Neville se quedó en silencio, con los ojos brevemente encerrados con Schmeichel antes de que se hiciera a un lado y se cepillara la mano.

Con una expresión estricta, Neville dejó el túnel para entrar en sus feroces rivales en el campo. Nevelkeld sobre el incidente en 2018, Neville se encontró en su decisión de evitar cualquier política con Schmeichel. Durante su aparición invitada en el Snel Kevin, ¿anotará? Podcast, dijo: «Si miras hacia atrás y tienes 43 años, como yo soy, hay dos cosas al respecto.

«Uno, dejó a un hombre unido a la edad de lo que era, de 35 años, y dijo que se estaba retirando, en realidad para ir al extranjero. En el momento en que regresó, jugó para Manchester City. No puedes jugar para Manchester City. Soy un fanático unido y no puedo jugar para LEED CITY.

«Simplemente no juegas para esos clubes, independientemente de lo que sucede. Había ganado los agudos con United en el ’99, dijo que se estaba retirando … debería haber jugado los siguientes dos o tres años para United si ese fuera el caso. Estábamos luchando por un guardián entre Peter y Edwin [van der Sar].

Gary Neville gruñendo un apretón de manos con Peter Schmeichel en 2002 (Imagen: YouTube / Sky Sports Retro)

«El otro era que odiaba a todos en ese momento, todos lo hicimos. Todos nos odiaban, todos odiamos a todos. Eso es todo. Con Sir Alex [Ferguson]Estás en una isla y nosotros estábamos [in a] mentalidad de asedio. Si no estás en la isla, haz una. «

Neville también compartió su regla personal para nunca estrechar la mano con los oponentes para un partido, independientemente de quiénes eran o qué equipo representaban. Él explicó: «Saca la mano al final del juego cuando tuviste la pelea. Creo que me estoy concentrando para un juego.

«Me concentro en mi primer pase, que no siempre tiene uno bueno, mi primer toque, mi primer tackle, mi oponente y cómo influiré con él en los primeros cinco minutos de ese partido. No puedo dejarlo ir a mi primer, uno, eso es imposible, porque si él confía en la primera vez.

«También voy a correr por él para dejarle pensar que tiene que correr de regreso. La primera vez que la pelota está en el aire, ganaré ese encabezado. Todo lo que pienso para ese partido es. La idea de hablar con un jugador de la oposición, eso me deduciría.

Peter Schmeichel jugó para el Manchester City entre 2002 y 2003 (Imagen: Getty)

‘Así que dices sobre no estrechar la mano con Peter Schmeichel, pero no me estreché la mano de mi hermano [Phil Neville] Cuando era capitán de Everton. Y eso no es porque no me guste mi hermano, me gusta, está bien. «

En el Derby de Manchester de noviembre de 2002, City triunfó en casa sobre United 3-1, gracias a dos goles de Shaun Goater y uno de Nicolas Anelka, a pesar de los esfuerzos de Ole Gunnar Solskjaer para United. Viene cuando los rivales en Manchester se preparan para pelear en el estadio Etihad este domingo, más de dos décadas desde el desacuerdo de Neville con Schmeichel.

El lado de la ciudad de Pep Guardiola querrá establecer consistencia en casa, dada su fortuna mixta en los primeros tres partidos de la temporada de la Premier League. Con una victoria sobre Wolves, pero vence a Tottenham Hotspur y Brighton, City quiere alcanzar su pase contra sus feroces rivales.

United, por otro lado, se acerca al partido con una pérdida, un empate y una victoria en su haber contra el Arsenal, Fulham y Burnley, respectivamente. Ruben Amorim sin duda sentirá el peso de las expectativas esta temporada, después de haber recibido el pleno apoyo de la junta este verano, después de un decepcionante lugar decepcionante en el período anterior de la Premier League.