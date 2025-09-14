No pude sacudir la mano de Man City Star para Derby, no puedes hacer lo que hizo con Man United

Manchester United se enfrentará el domingo con rivales locales amargos Manchester City con ambos equipos de la Premier League con la esperanza de alardear

Gary Neville gruñó en 2002 una presión manual de Peter Schmeichel (Imagen: Sky Sports)

Gary Neville se negó a estrechar la mano con Peter Schmeichel en un derby de Manchester desde 2002 debido a su molestia en el paso del portero de rivalizar con Manchester City.

Schmeichel dejó a United para Sporting CP después de la victoria de los triples en 1999, y no se esperaba que regresara a la Premier League.

Sin embargo, su tiempo en Portugal fue corto y después de dos temporadas en Lisboa llegó a Aston Villa antes de terminar su carrera en Maine Road.

«Si miras hacia atrás ahora y tienes 43 años, como yo soy, hay dos cosas al respecto», dijo Neville el podcast rápidamente Kevin, él anotará en 2018.

«Uno, dejó al hombre unido a la edad de lo que era, de 35 años, y dijo que iba a retirarse, en realidad para ir al extranjero.

Schmeichel llegó a Manchester City para la temporada 2002-03 (Imagen: Mirror diario)

«En el momento en que regresó, jugó para el Manchester City. No puedes jugar para el Manchester City.

«Soy fanático de United y no puedo jugar para Manchester City, no puedo jugar para Leeds y no puedo jugar para Liverpool.

«Eso se escribe en piedra. Simplemente no juegas para esos clubes, independientemente de lo que sucede».

Neville señaló que United estaba luchando por reemplazar adecuadamente a Schmeichel hasta que Edwin van der Sar se unió a Fulham en 2005, lo que indica que habría sido útil mantener el danés a bordo.

En el Derby en cuestión, cuando Fabien Barthez estaba en la portería para United, la ciudad de Schmeichel terminó 3-1 ganadores.

Gary Neville en la derrota del Derby del Manchester United 2002 (Imagen: Matthew Peters/Manchester United a través de Getty Images)

Neville también dijo que la mentalidad de asedio fue presentada por Sir Alex Ferguson, donde «todos nos odiaban, todos odiamos a todos. Era que», es poco probable que actuara cálido hacia cada oponente.

De hecho, fue un gran defensor de estrechar la mano después de las competiciones en lugar de para ellos, esperando que se haya realizado el trabajo.

«Todo lo que pienso antes de ese juego es [my first challenge]»Neville agregó.

«La idea de hablar con un jugador de la oposición, que me distraería.

«Así que dices sobre no estrechar la mano con Peter Schmeichel, pero no sacudí a mi hermano cuando era capitán de Everton.

«Y eso no es porque no me guste mi hermano, me gusta, él está bien».

