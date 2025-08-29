«No podemos aceptarlo» – Manchester United Hero da una declaración sobre Ruben Amorim

Man Utd fue expulsado de la Copa Carabao el miércoles por la noche y se está investigando la posición de Ruben Amorim.

Se le preguntó a Nicky Butt sobre Ruben Amorim. (Imagen: 2025 James Gill – Danehouse)

Nicky Butt cree que Ruben Amorim todavía necesita dos juguetes de transferencia más para tener éxito en el Manchester United.

Amorim fue nombrado en noviembre y United firmó a Patrick Dorgu y Ayden Heaven en la ventana de transferencia de enero. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Diego Leon han sido agregados este verano.

United gastó casi £ 200 millones para revisar su ataque en una ventana, pero los primeros tres juegos de la temporada han enviado un recordatorio de que otras áreas deberían fortalecerse.

Amorim se disculpó con los seguidores después de la derrota contra Grimsby en la Copa Carabao. United se estrelló en los penaltis en Blundell Park y la presión ya está aumentando el jugador de 40 años.

En una entrevista con BetMGM, Butt compartió sus pensamientos sobre la situación de gestión.

Él dijo: «No podemos aceptar que se vuelva peor que el año pasado. Si eso lo hace y cuánto tiempo recibe Ruben, sabemos cómo es. Noviembre o diciembre, si United es 15 y no juega bien, entonces la fábrica de rumores comienza. Estará bajo presión, incluso más de lo que está ahora.

«Creo que deberías darle después de estas dos ventanas de transferencia, pero luego también será necesaria una progresión real de él. Le digo ‘él’ porque él es el líder, pero tiene que mejorar todo y avanzar. Si es estacionario o deteriorado, está en problemas.

“Los mejores equipos están mejorando. Liverpool ya ha gastado £ 200 millones, más quizás £ 150 millones más para Alexander Isak, no están parados.

“El United llevará tiempo atraparlos. Ciudad, Arsenal y Chelsea mejorarán, entonces, ¿dónde está eso unido?

«La gente entiende que llevará tiempo, pero tenemos que ver una mejora. Si no hay, entonces es cuando comienza la presión, es cuando comienzan los rumores».

Butt continuó: «Creo que deberías ponerlo en el personal. Los que están en el campo simplemente no funcionan, es realmente tan simple. Bruno [Fernandes] Tuve una temporada decente y lo hizo bien, pero no puedo pensar en otro que lo hizo. Hay pobres, está bien y luego está Bruno.

«Es difícil poner a los jugadores en ese sistema. Todos hablan de nosotros [the class of 92] Si lo superamos, pero si hubiéramos venido a este lado unido, no habríamos tenido una oportunidad. La gente habría dicho: «¿Dónde está Nicky Butt ahora, ¿dónde está David Beckham?»

«Éramos buenos jugadores jóvenes, pero teníamos a los jugadores en el equipo como Paul Ince, Roy Keane, Gary Pallister, Steve Bruce, Bryan Robson y Eric Cantona-We teníamos tantos jugadores de primera clase que podrías permitirte tener un día libre».

«Ahora, sin embargo, los jugadores se cancelan si no son lo suficientemente correctos de inmediato; está claro que la experiencia y los líderes simplemente no están allí y pronto tendrán que ingresar al equipo».

United juega a Burnley en la Premier League el sábado antes de que comience el descanso internacional.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, que incluyen Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.