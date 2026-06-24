‘No me impresionó’: le dijeron al Man United que cancelara la transferencia después de ‘llegar a un acuerdo’

Al Manchester United le han dicho brutalmente por qué no deberían fichar al centrocampista del West Ham United, Mateus Fernandes.

El Manchester United recibió un descarado mensaje de transferencia de Mateus Fernandes (Imagen: (Foto de Rob Newell – CameraSport a través de Getty Images))

Teddy Sheringham le ha dicho a su antiguo club, el Manchester United, que no fiche a Mateus Fernandes del West Ham United. El mediocampista ha estado fuertemente vinculado con un traslado a Old Trafford y afirma que se han acordado términos personales entre las dos partes.

Tottenham también está en la carrera por su fichaje y espera que el United siga el consejo de Sheringham, con el ex delantero inglés instando al United a retirarse de la carrera después de no estar impresionado con sus actuaciones en el Estadio de Londres.

Le dijo a ComeOn: «No quedé muy impresionado con Mateus Fernandes en el West Ham la temporada pasada. Muchos fanáticos del West Ham piensan que llegará a cosas más grandes y mejores, pero el jurado aún no está deliberando sobre Fernandes».

Compra MEN Premium ahora por solo £1 AQUÍ – o únete a nuestro grupo United WhatsApp haciendo clic AQUÍ. También puedes unirte a nuestra página de Facebook de United haciendo clic AQUÍ y no te pierdas nuestra brillante selección de newsletters AQUÍ.

«El Manchester United necesita los mejores jugadores. Ya tiene suficientes jugadores buenos. Necesitan comprar a los mejores jugadores o se los perderán una y otra vez.

«Ocurrió lo mismo con Harry Kane y Declan Rice hace unos años, cuando surgió la oportunidad de ficharlos. El United no estaba en el mercado para ellos. Sir Alex Ferguson no habría permitido que eso sucediera».

“Sir Alex siempre trajo a los mejores jugadores y ellos vinieron y dieron el ejemplo, y necesitas a esos mejores jugadores en un club como el United, de lo contrario terminarás en la misma situación.

¡SIGUE NUESTRA PÁGINA DE FB DE MAN UNITED! Últimas noticias y análisis de la página de Facebook del Manchester United de MEN

«No se trata de tener buenos jugadores. Quieres que grandes jugadores jueguen en el Manchester United porque se necesita mucho para jugar en el club. Así que sal y corta el banquillo para los mejores jugadores y déjalos liderar».

Se espera que el United fortalezca su mediocampo este verano tras la marcha de Casemiro, y Manuel Ugarte también está a la venta.

La estrella del Atalanta, Ederson, se unirá oficialmente al equipo de Michael Carrick después de la Copa del Mundo en un acuerdo de £ 38 millones por Fernandes, junto con una serie de objetivos en el mediocampo, incluidos Adam Wharton, Carlos Baleba, Alex Scott y Aurelien Tchouameni.

Adam Wharton y Carlos Baleba son otros de los centrocampistas interesados ​​en fichar por el Manchester United

El West Ham quiere alrededor de £85 millones para vender a su centrocampista tras el descenso al Campeonato. Según The Times, los Spurs están dispuestos a pagar más que el United, lo que les ha dado confianza en que pueden ganar la batalla por sus servicios.

La venta de Lucas Bergvall puede haberles dado credibilidad en la batalla por el traspaso, ya que el joven centrocampista pidió dejar el club este verano.

El equipo de Roberto De Zerbi también está intentando fichar a Sandro Tonali procedente del Newcastle United, lo que podría dar a los jugadores de Old Trafford la esperanza de poder fichar a Fernandes.