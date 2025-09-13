No más Gimmes y un cambio de identidad: el desafío que se enfrentan a los jugadores de la Academia Manchester United

Uno de los posibles registros en la historia de Man United no está amenazado, pero será más difícil para los graduados de la academia tener un impacto esta temporada.

Mainoo y Fredricson en el banco en Grimsby

El Derby de Manchester del domingo marca el 4,326 ° partido de primer equipo del United con un jugador de su equipo en su equipo. Antes de que Ruben Amorim se sentara en Carrington el viernes, se perdió que la serie estaba más amenazada que su posición.

«No quiero ser el hombre que rompió ese récord», enfatizó Amorim. «Si ves el pasado del Manchester United, se basa en niños que crecieron aquí y se quedaron aquí durante mucho tiempo. Creo que este debería ser nuestro objetivo en el futuro. Así que intentaré mantener eso».

En el equipo senior de 25 hombres que Amorim ha recolectado, ahora solo hay cuatro miembros de la academia. Tom Heaton, de 39 años, no ha jugado desde febrero de 2023, Tyler Fredricson puede no jugar nuevamente para United después de su primer show de terror en Grimsby Town, Chido Obi no tuvo una escalera esta temporada y Kobbie Mainoo comenzó un partido de la Premier League en mayo por última vez.

Mainoo se perdió cuatro meses de la temporada pasada debido a una lesión. In the hypothetical scenario that every United player bar Mainoo is available for a match, Amorim could feasibly pick a 20-man squad of Bayindir, Lammens, Dalot, Mazraoui, Yoro, De Ligt, Maguire, Martinez, Heaven, Shaw, Dorgu, Fernandes, Casemiro, Ugarte, Mount, Amad, Cunha, Mbeumo, Zirkzee and Sesko.

Heaven y Diego Leon, aunque los adolescentes, no son elegibles como miembros de la academia. Era un área gris cuando los debutantes de Louis Van Gaal estaban uno encima del otro. Reece James y Regan Poole no eran elegibles porque nunca jugaron en el equipo juvenil.

Amorim ha puesto anteriormente a dos ‘Keepers en el sofá, como ocasionalmente se usaba Erik Ten Hag. Sería una evasión si el único representante de la Academia se encuentre en un escuadrón United Matchday Heaton, que será 40 en abril.

United solo ha ganado tres de los últimos 11 derbies de Manchester y dos fueron decididos por productos de la Academia. Con Matheus Cunha y Mason Mount heridos por el Derby del domingo, Mainoo está en línea para un retiro.

Desde las chicas Busby Babes, siempre ha habido un chico del cartel de la academia en las últimas décadas. Los cinco primeros de los cinco primeros de los cinco primeros, Ryan Giggs, Sir Bobby Charlton, Bill Foulkes, Paul Scholes y Gary Neville, se han graduado. George Best es 15 en la lista. Sammy McIlroy y Arthur Albiston están en el top 25.

Cada gerente del United después de Ferguson ha tenido un legado de la academia: Adnan Januzaj, Marcus Rashford y Jesse Lingard de David Moyes, se quedaron bajo Louis Van Louis van Louis Van Louis Van Louis Vanar Solskjaer tuvo el rango de la extensión de la extensión.

La preocupación se expresó brevemente que la academia de United Run, que data de octubre de 1937, podría estar en peligro por Van Gaal en medio del Van Gaalactico Summer of 2014 cuando Angel Di Maria y Radamel Falcao Sursions Sesions. Van Gaal ha resuelto 12 debutantes en los miembros de la academia, que van desde Saidy Janko hasta Rashford.

Solskjaer luchó contra Van Gaal, y ofreció nombres tan poco claros como D’Mani Mellor y pescará una oportunidad. Hubo seis debutantes de la Academia contra Kazajstani al lado de Astana solo. Después de que Solskjaer se había ido, las fuentes de United fueron rechazadas por su preferencia por debutar en los talentos con poca o ninguna posibilidad de entrar en el primer equipo del equipo.

El XI de United en Kazajstán en 2019 consistió casi completamente en graduados de la Academia.

Mourinho y Ten HAG fueron más selectivos, aunque el último Omari Forson promovió el XI inicial para la derrota en casa contra Fulham en febrero de 2024. Rangnick también fue especial y defendió a Elanga, Garnacho, Hannibal Mjbri y Álvaro.

Fue aleccionador escuchar a Ashworth que el jugador del jugador de un club era efectivamente hace más de un año. Ashworth, dos meses después de su corto plazo como director deportivo de United, habló filosóficamente a la partida de McTominay, una venta que se ha vuelto más controvertida desde que ganó el Scudetto con Napoli, se llamó MVP de la Serie A y nominada para el Balón de OR.

El ex vicepresidente Ed Woodward del Ejecutivo del United se sintió aliviado de que el club solo tenía dos nominados con globo en 2013 (Robin Van Persie y Wayne Rooney). El año pasado tuvieron dos nominados a Golden Boy: Mainoo y Garnacho.

Garnacho y Mainoooo

Garnacho se fue y Mainoo planeaba ir antes de que United lo bloqueara el mes pasado. Comenzó en un Verreens 16 de los 46 juegos de Amorim que están a cargo, pero un retiro está en la aparición contra Stad.

Tres de los debutantes bajo Amorim son de la Academia: Obi, Fredricson y Harry AmaSs. Amass no entrenó en absoluto con el primer equipo en la pretemporada y finalmente se unió a Sheffield el miércoles en préstamo el lunes pasado.

Con Noussair Mazraoui encaja nuevamente, Fredricson está de vuelta en las gradas. Obi, no 18 hasta finales de noviembre, debe esperar su tiempo en menos de 21 años, por quienes ha marcado dos goles en dos aperturas.

Fredricson hizo su debut la temporada pasada

Obi retiró a United de su Instagram -Bio el mes pasado. Desde entonces lo ha restaurado y no es el primer futbolista adolescente en actuar de manera pueril. United tiene dos huelguistas que han invertido por más de £ 100 millones para él y Obi no prendió fuego al mundo en sus ocho actuaciones senior. Tiene que esperar su tiempo.

«Todos sabemos que probablemente solo hay dos o tres huelguistas en el mundo que obtienen dos goles en cada tres juegos», dijeron los hombres al entrenador de los hombres menores de 21 años. «Si estás acostumbrado a marcar dos goles en cada juego, reconozca cuál es el papel, cómo dar, lleva un poco de tiempo. Muere a un jugador de fútbol.

«Tiene hambre. Y todavía aprende el juego, aprende cómo puede proyectarse a sí mismo y aprender a jugar en un equipo, la forma y el sistema del club, por lo que todavía hay mucho para él.

Obi anotó dos goles en Hong Kong durante la gira después de la temporada

«La clave es que quiere jugar, quiere hacerlo bien y entrenar. Puede entrenar todos los días si pudiera».

United sufre un cambio de identidad. Los productos vitales de la Academia se han convertido en activos vendibles (el último inicio de McTominay fue en la final de la Copa FA de 2024) porque se esfuerzan por cumplir con las reglas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League. Un club que es famoso por su juego de alas no usa los extremos convencionales si bailan en la melodía del 3-4-2-1 de Amorim y habrá un nuevo Old Trafford en la década de 2030.

Once talentos de la Academia fueron admitidos en el equipo de pretemporada de Amorim, pero no es uno para Gimmes. Dermot, Will Murdock, Jack Fletcher y Reece Munro no recibieron una patada en los Estados Unidos. Murdock disfrutó de su experiencia laboral porque Andre Onana no era adecuada.

Bendito Mantato regresó al glamour de una amistad amistosa de mediados de agosto en Tamworth. Ethan Williams, un anotador en Chicago, regresó a la tierra en estas costas con un lunes por la noche en Middlesbrough.

En una temporada en la que United solo pudo tener 40 juegos, ese techo del primer equipo puede ser impregnable para los miembros de la academia. Pero uno siempre estará en el horario del equipo.