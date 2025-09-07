‘No fácil’ – Manchester United podría cosechar una recompensa de £ 74 millones de ‘muy buen’ descanso internacional

Benjamin Sesko causó una impresión mientras jugaba para Eslovenia en su reciente calificación de la Copa Mundial

El delantero de Eslovenia, Benjamin Sesko (c), está luchando por el balón con los defensores de Suecia Hjalmar Ekdal (L) e Isak Hien (Imagen: Jure Makovec/AFP a través de Getty Images)

Con £ 74 millones, la llegada de Benjamin Sesko de RB Leipzig fue sin duda la firma más llamativa del verano para el Manchester United.

United necesitaba urgentemente un nuevo atacante, especialmente después de que Rasmus Hojlund y Joshua Zirkzee solo habían logrado siete goles de la Premier League entre ellos la temporada pasada, y Sesko fue considerado el hombre que terminó su miseria basada en su gol.

El jugador de 22 años anotó 21 goles en todas las competiciones para Leipzig la temporada pasada, pero es seguro decir que no se puso el terreno en Old Trafford.

Todavía tiene que comenzar un partido de la Premier League, con solo 80 minutos en los primeros tres partidos de la liga de United, y su único comienzo llegó en la derrota de la Copa Choque Carabao ante el equipo de la Liga Dos Grimsby Town.

Al comienzo de la semana, Sesko se unió a sus compañeros de equipo internacionales de Eslovenia y le dijo a los medios locales que estaba sorprendido sobre cuán alto era el nivel en Inglaterra en comparación con Alemania.

«El nivel de los partidos es ciertamente mucho más alto, los jugadores y compañeros de equipo también están en un nivel más alto. Después de todo, el fútbol inglés está en el nivel más alto en el mundo del fútbol», dijo Sesko a EKIPA.

“Pero estoy ansioso por el período del próximo, también porque mejora y más rápido en cada sesión de entrenamiento, y también voy a mi mentalidad de fútbol todos los días.

«Quería mudarme a Inglaterra y afortunadamente mi deseo se hizo realidad».

Ese próximo período comienza con un viaje a Manchester City en el primer derbi de Manchester de la temporada y espera regresar a Manchester con una primavera en su paso después de un descanso internacional positivo.

Ciertamente hizo el comienzo perfecto el viernes por la noche cuando creó un último empate en el sorteo 2-2 de Eslovenia con Suecia en Liubljana.

Sesko de alguna manera sostuvo la defensa sueca mientras hacía malabares con el aire con el balón. Se las arregló para encontrar a su compañero de equipo Zan Vipotnik, quien disparó más allá del portero Robin Olsen para asegurar un punto esencial para Eslovenia.

«[Sesko] Fue un gran trabajo, no fue fácil con los defensores suecos largos y fuertes «, dijo Vipotnik a la salida eslovena Ekipa.

«Seguí su acción y cuando entré en una posición de tiro, no dudé. Afortunadamente anoté».

Sesko jugó los 90 minutos completos que su nitidez debería mejorar. Espero ser confrontado contra Suiza el lunes cuando Eslovenia ocupa su segunda calificación de la Copa Mundial del Grupo B en el Parque St Jakob de Basilea.