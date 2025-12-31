‘No está bien’ – gritó Rubén Amorim mientras el Manchester United preocupaba mucho a Gary Neville

Gary Neville se quedó cuestionando las tácticas del Manchester United después de que Ruben Amorim regresara a un sistema 3-4-3 contra los Wolves el martes por la noche después de impresionar contra Newcastle.

Gary Neville estaba confundido por la táctica del Manchester United contra los Wolves (Imagen: Deportes del cielo)

Gary Neville planteó grandes preocupaciones sobre las tácticas del Manchester United en su partido de la Premier League contra los Wolves el martes por la noche después de que no lograron aprovechar su victoria sobre el Newcastle United con un débil empate 1-1.

El técnico del United ha mantenido una formación 3-4-3 desde su llegada en noviembre de 2024. Sin embargo, en la victoria contra el Newcastle, Amorim cambió a un sistema 4-2-3-1. Con Bryan Mbeumo y Amad fuera de la AFCON y Bruno Fernandes fuera de juego por lesión, el técnico del United hizo un ajuste inesperado en su plantilla.

Patrick Dorgu fue trasladado a la banda derecha, donde marcó el gol decisivo, mientras que Luke Shaw volvió a su posición habitual de lateral izquierdo después de jugar habitualmente como central izquierdo. Sin embargo, para el partido de los Wolves, Amorim tuvo que cambiar su once inicial debido a la lesión de Mason Mount, interviniendo Joshua Zirkzee.

En los primeros 25 minutos, el United luchó por dominar el partido y no logró representar una amenaza para los Wolves, que lograron sumar sólo dos puntos en toda la temporada. Hablando en Sky Sports, Neville expresó su confusión por las tácticas del United, cuestionando la posición de cuatro jugadores.

«Esto está mal otra vez», señaló, informa el Mirror. «Así que creo que he visto suficiente United en las últimas cinco o seis semanas. He visto seis de los últimos siete partidos para saber qué luce bien y qué no, y estoy realmente sorprendido».

“Zirkzee en esta derecha tiene que perseguir casi de atrás hacia la derecha, Dalot en el lateral derecho, Ayden Heaven en el central derecho, Dorgu en el lateral izquierdo, donde no jugó bien.

«No es tan bueno como los últimos partidos en los que jugaron en diferentes posiciones y es justo decirlo. Creo que eso es lo que piensan los aficionados en este estadio. Están exactamente en el mismo lugar que nosotros».

“Las actuaciones han sido mucho mejores en los últimos dos o tres partidos debido a los ajustes que se han hecho, pero esta noche volvió a su 3-4-3, pero el problema es que tiene jugadores en el sistema.

Joshua Zirkzee marcó su segundo gol esta temporada con el Manchester United (Imagen: Getty Images)

«Zirkzee en este canal correcto, está claramente en el centro del escenario ahora. Dalot aquí tiene que seguir regresando, eso no está bien. Esta noche juegan contra un equipo que está luchando, por lo que pueden ganar y salirse con la suya, pero eso no significa que este sea el sistema correcto a seguir porque no lo es».

Zirkzee celebró su regreso al once inicial con un disparo desviado para marcar su segundo gol de la campaña, pero se vio obligado a retirarse en el descanso debido a una sospecha de lesión.

Los Wolves se fueron al descanso después de haber conseguido el empate justo antes del descanso cuando Ladislav Krejc encontró la red en un córner, lo que provocó aplausos de los aficionados locales durante el descanso.

A pesar de dominar el balón en la segunda mitad, el United se enfrentó nuevamente a un resultado decepcionante en casa, perdiendo la oportunidad de situarse entre los cuatro primeros.

Mark Chapman sugirió que Amorim estaba jugando juegos psicológicos antes del partido, habiendo permanecido en silencio durante su discusión previa al partido sobre su posicionamiento táctico antes de desplegar una zaga de tres durante el calentamiento.

«Creo que Rubén Amorim nos está sacando un poco de quicio porque el Manchester United está calentando en los tres últimos, con Heaven a la derecha y Martínez en el medio y Luke Shaw a la izquierda. Averigua si es un tres o un cuatro en Sky Sports», bromeó Chapman.