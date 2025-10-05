‘No es lo suficientemente estúpido’ – Pep Guardiola envía a Barcelona Clear Erling Haaland Transfer Mensaje

El delantero de Manchester City Erling Haaland está conectado a Barcelona esta semana, pero Pep Guardiola ha puesto la idea de agua fría.

Erling Haaland no puede dejar de anotar para Manchester City

Pep Guardiola le ha dicho a Barcelona que mantuviera sus manos fuera de Erling Haaland y declaró que el noruego quiere ver su contrato de nueve años en el Manchester City.

Los informes en España han afirmado que el presidente de Barcelona, ​​Joan Laporta Haaland, ha vencido a su lista de transferencias en la cima y que el hombre de 63 años, que puede ser reelegido el próximo año, sueña con aterrizar la máquina objetivo.

Pero Haaland, que tiene 11 goles esta temporada en ocho juegos para City, firmó un gran contrato en un gran contrato a principios de año y ahora está empatado en el Etihad hasta 2034, en el que Guardiola está convencido de que su estrella quiere quedarse y despedir al club a más gloria.

«Creo que no hay lo suficientemente estúpido como para firmar algo que no quiere lograr, eso es seguro», dijo el jefe de la ciudad.

«Pero es fútbol, ​​quién sabe lo que sucederá. Nadie lo sabe».

El deseo de Laporta de firmar a Haaland podría ser su primer paso para tratar de asegurar un término diferente en el campamento de Nou y dado el récord aterrador del joven de 25 años para el gol, Barcelona es uno de los muchos clubes que soñaría para poder firmarlo.

«¿Puedes decirme un club que no soñaría con Erling Haaland?» Dijo Guardiola.

«Entiendo el sueño de Barcelona con Erling y todos los clubes del mundo. Si no hubiera con nosotros, sería un sueño para Man City.

«Para ser honesto, no sé qué pasará. Sé que tiene un contrato largo aquí, y creo que le está yendo muy bien y tiene muchos goles.

«Sentí que el equipo lo ayuda mucho y le da muchas acciones en las que puede marcar un gol».

