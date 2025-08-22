‘No es algo bueno’ – Los miembros de los escuadrones de bombas del Manchester United advirtieron sobre la fecha límite de la transferencia

Cuatro miembros del ‘Escuadrón de bombas’ Man United todavía están en el club cuando se acercan la última semana de la ventana de transferencia de verano.

Garnacho y Sancho quieren irse

Ruben Amorim advirtió a los miembros del ‘Escuadrón de bombas’ del Manchester United.

Alejandro Garnacho, Antony, Jadon Sancho y Tyrell Malacia todavía están en United, porque los clubes se acercan la última semana de la ventana de transferencia, que se cierra el 1 de septiembre a las 7 p.m.

Garnacho, Sancho, Antony y Malacia todavía han informado para las sesiones de entrenamiento en el complejo de entrenamiento de Carrington de United en un tiempo separado en el equipo central con el que trabaja Amorim.

Chelsea son los corredores que firman a Garnacho, Sancho ha mantenido discusiones con clubes italianos, el Real Betis todavía está interesado en el servicio de Antony, mientras que Malacia está disponible por alrededor de £ 4 millones.

Amorim dijo durante la gira de pretemporada de United que «recibiría» a uno de los jugadores si no se mudaran en otro lugar, pero eso se consideró un desafío para que logren transferencias de United antes de la Copa Mundial el próximo año. El entrenador en jefe del United enfatizó que el club había intentado «arreglar todo» para que los jugadores se fueran.

« Pienso de nuevo, sé que esto no es bueno tener jugadores en esta situación, «Amorim admitió», pero está claro que quieren jugar en otro club y eso está claro.

«Así que tratamos de arreglar todo para que ambas partes sean felices, así que tengo que tratar de imaginar que tengo el entrenamiento con los niños, creo que serán el futuro y entrenarán y prepararán a los otros niños para el próximo capítulo.

«Cuando la ventana está cerrada, es una historia diferente, cuando la ventana está cerrada, debemos recibir a los jugadores y todo puede suceder en una nueva vida».

Amorim fue nuevamente conciso sobre el futuro de Rasmus Hojlund, que se omitió el domingo del equipo del día del partido contra el Arsenal. United quiere vender Hojlund después de la llegada del nuevo delantero Benjamin Sesko y AC Milan están interesados ​​en el Dinamarca Internacional.

Hojlund ha actuado «como jugador profesional, tenemos que ver, esperemos que el mercado esté cerrado y todo estará claro».

United ha invertido más de £ 200 millones para firmar a Sesko, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, pero también buscó obtener un centrocampista y un portero.

La partida de Toby Collyer a West Brom en préstamo pareció liberar el camino la semana pasada para un refuerzo del centro del campo, pero United tenía un precio de un movimiento para Carlos Baleba de Brighton.

« Tienes que hablar con Jason (Wilcox) «, agregó Amorim cuando han presionado más ingresos». Tenemos un departamento responsable de esa parte. Solo soy responsable del rendimiento.

«Hablamos todos los días. No es una reunión formal todos los días, pero estamos hablando de todas las situaciones».