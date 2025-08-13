‘No engañes tu trabajo’ – Bernardo Silva tiene una verdad brutal para las estrellas de Man City

El Capitán Bernardo Silva de Manchester City habló con reporteros británicos en Palermo mientras explicaba qué tipo de patrón quiere ser

Bernardo Silva significa cosas en Manchester City

Bernardo Silva tuvo el honor de que se le pidiera esta temporada que fuera el capitán de Manchester City, pero preocupado de que Pep Guardiola tuviera que preguntarle. El gerente rompió su regla para dejar que los jugadores eligieran a su patrón después de que no estaba impresionado por la falta de liderazgo en la última campaña cuando la forma del equipo se desmoronó.

Kyle Walker comenzó la temporada pasada como capitán, pero se fue en enero después de una serie de malas actuaciones para ser prestadas en AC Milan, donde Guardiola decide no llevarlo a la Copa Mundial del Club cuando regresó. Kevin de Bruyne tomó el brazalete, aunque las lesiones le impidieron liderar regularmente en el campo.

Guardiola y los jugadores designaron una derrota contra Bournemouth en noviembre como un momento en que las campanas de alarma comenzaron a sonar para el espíritu del lado, lo que lo convirtió en cuatro meses antes de que las cualidades hicieran que los campamentos de la ciudad comenzaran a verse nuevamente. Y en una señal de cómo las cosas malas vinieron en el vestuario, Silva apareció a tiempo y «no intentes engañar a tu trabajo» como estándares que quería traer cuando se le preguntó qué tenía que hacer.

«Creo que la tarea más grande, no solo mi tarea, sino de todos los capitanes, es crear el equilibrio adecuado en el vestuario», dijo. «Diría que el equilibrio correcto es un buen comportamiento y respeto en términos de llegar a tiempo, en términos de buen rendimiento en las sesiones de entrenamiento, lo que le brinda lo mejor para el club.

«No tome atajos, no intente engañar su trabajo. Pero al mismo tiempo, equilibre este respeto que hemos hecho con la competencia, compitiendo por su lugar, compitiendo por su posición.

«Quiero jugar todos los juegos y el hombre que está en mi posición, él también quiere jugar todos los juegos. Creo que ese tipo de equilibrio tiene mucho respeto y tiene una gran relación en el vestuario, pero al mismo tiempo compitiendo entre sí, creo que estamos un paso más cerca de la lucha».

Una cosa que no podrías acusar a Silva es pelear. Él e Ilkay Gundogan se convirtieron en los pósters de la caída de la ciudad la temporada pasada, porque se usaron durante meses para cada partido en medio de una gran crisis de lesiones que hizo que los azules parecieran crudos y, para citar a Guardiola, viejo.

El escenario para las porciones de los medios de la ciudad antes de Palermo era inequívocamente antigua, un palazzo del siglo XVI en una ciudad vieja donde han desaparecido los días de gloria de muchos edificios. Como si eso no fuera suficiente simbolismo, la sala de Silva se sentó a hablar con periodistas, se dedicó a la caza de fotos capturadas en la pared de faisanes y conejos atrapados, así como peces atrapados en una red.

Silva rompió la idea de que los jugadores terminaron en marzo y ahora se han registrado para la reconstrucción de la ciudad en el liderazgo mientras quiere volver a poner al equipo de cazados a cazadores.

Guardiola firmó una extensión de contrato en noviembre cuando el equipo acababa de comenzar a perder juegos porque quería cambiar las cosas y Silva dice que hay una ‘culpa’ entre los jugadores de la temporada pasada que los motiva para la nueva campaña.

«En mi opinión, la estabilidad de un equipo y qué tan bien defiende un equipo construye la roca que se necesita para ganar juegos y ganar títulos. Tengo un juego en mente, creo que fue Tottenham en la Copa Carabao cuando recibimos la lesión de nuestro cuarto centro, creo.

«John, Manuel, Ruben y Ake, en un juego todos están fuera. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a ir.

«Por supuesto, no solo eso porque un equipo con nuestra experiencia, con nuestra calidad, ni siquiera puede caer tan fácilmente como nosotros. Así que hay mucho, diría que se siente culpable.

«No estoy seguro de si esa es la palabra correcta, pero me siento culpable en el resto de los jugadores, en el gerente, en todos, no hacer mejor para superar esta situación. Pero hemos aprendido muchas cosas, como dije. He aprendido muchas cosas.

«Ciertamente aprendes con quién puedes librar la guerra y con quién no puedes hacer en esos momentos. Espero que fuera una muy buena lección para nosotros».

Silva siempre ha sido popular entre el Etihad y los fanáticos ganaron aún más cuando vio que vio menos que impresionado por un café en la mano, porque la Ciudad de los Campeones Liverpool dio un guardia honorario en 2020. No se veía muy alegre cuando dirigió la Copa Anglo-Palermitana el sábado para enseñar a los compañeros de equipo para enseñar.

Si puede ser un Joker, Silva también está claro que no tolerará. Estos son grandes esfuerzos y el nuevo capitán de la ciudad quiere que sus jugadores sientan las emociones de ganar y perder para asegurarse de que sigan a la Motto Club para luchar hasta el final.

«Soy un mal perdedor. Odio perder. Jugué durante 12 años en Benfica, un gran club en Portugal. La forma en que nos entrenan, no estás contento si pierdes», dijo.

«Tal vez no sea muy agradable mirar desde el exterior, pero me gustaría sentir que necesitas que los jugadores te sientan mal si pierdes el juego después del juego. Tienes que sentirte mal contigo mismo, tienes que sentirte mal por la implementación y esa es la forma en que lo trato.

«Hemos probado la derrota y sabes que cuando sabes el éxito y sabes la derrota, sabes que se siente mucho mejor. No disfrutamos la temporada pasada. No lo disfrutamos. Fue muy frustrante, muy doloroso, porque casi todos diría y volvemos a ir a títulos nuevamente.

«No se trata de ganar o perder, se trata de competir por el título. Ni siquiera lo intentamos. Creo que definitivamente volvemos emocionalmente. En términos de tener hambre nuevamente, estamos de vuelta.

«Veamos si tenemos la calidad, porque al final todo esto es muy hermoso, pero al final la calidad en el campo marcará la diferencia si estamos dispuestos a actuar o no».