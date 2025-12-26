No debería haber rechazado al Manchester United por el Tottenham: ojalá tuviera una segunda oportunidad

La leyenda inglesa admite que desearía haber elegido al Manchester United en lugar del Tottenham

A la ex estrella de los Spurs le dijeron que rechazara al Manchester United por el Tottenham (Imagen: Simon Bruty/Getty Images)

Paul Gascoigne admitió que lamenta no haber elegido al Manchester United en lugar del Tottenham después de rechazar a los gigantes de la Premier League en 1988.

El excentrocampista de los Spurs pasó tres temporadas en el norte de Londres, marcando 33 goles y brindando nueve asistencias. Se mudó de Newcastle al Tottenham en 1988 en una transferencia por valor de £ 2,2 millones.

Sin embargo, surgieron problemas cuando el United igualó la misma oferta y quiso llevar a Gazza a Old Trafford para el entrenador Sir Alex Ferguson. Pero Gascoigne finalmente conversó con su ex compañero de equipo Chris Waddle, quien lo convenció de elegir la capital en lugar de Manchester.

En declaraciones a FourFourTwo en 2023, Waddle reveló cómo su conversación con Gazza influyó en la decisión del mediocampista de unirse a él en White Hart Lane. Dijo: “Fui al noreste durante el fin de semana.

«Terry me había dado un día libre adicional y dijo que si veía a mi amigo allí, le diría una palabra sobre la posibilidad de que viniera al Tottenham porque todos sabían que se iba de Newcastle.

«Me puse en contacto con Gazza y quedé en encontrarnos en un pub un domingo por la tarde. Vino con su séquito y todos sus amigos. Le pregunté por quién quería fichar y me dijo: ‘Manchester United’.

Paul Gascoigne eligió a los Spurs antes que al United (Imagen: Dan Smith/Allsport/Getty Images)

«Le dije: ‘¿Por qué no vienes a los Spurs?’ Le dije que podía perderse en Londres y que nadie descubriría la mitad de las cosas que haría.

«Si se mudara al United, tendría a Alex Ferguson en su casa todo el tiempo, junto con varios jugadores mayores. Le dije que Terry Venables tenía mucho conocimiento y lo cuidaría.

«Dijo que no, que todavía estaba de camino al Manchester United. Le dije: ‘Es justo’ y le deseé la mejor de las suertes».

Sin embargo, la conversación de Waddle resultó ser más importante de lo que esperaba. Añadió: «Salí del pub y luego él salió con sus amigos y gritó: ‘¡Waddler, nos vemos el lunes en White Hart Lane!’

«Pensé que estaba bromeando, pero cuando regresé a Londres el martes me dijeron que Gazza había estado en el club el día anterior y había firmado un contrato».

Gascoigne admitió que deseaba que el United le diera una segunda oportunidad (Imagen: Mark Leech/Offside vía Getty Images)

Aunque Gascoigne disfrutó del éxito en los Spurs, ganando la Copa FA en 1991, más tarde admitió a Sky News después de su retiro que unirse al United podría haber sido un paso más inteligente en su carrera.

Reflexionando sobre la posibilidad de mudarme a Old Trafford en 2009, Gascoigne dijo: “Si me hubiera quedado en el Man United, tal vez todavía estaría allí.

«No lo sé, basta con mirar a estos jugadores y al equipo de jóvenes que juegan, al joven Rooney que está allí, a los hermanos Neville y a Becks, la forma en que [Ferguson] Los acabo de traer y hay muchísimos.

«Me tomó seis años volver a hablar con Sir Alex. Lo llamé desde Lazio y le pregunté si nos ficharía nuevamente. Estaba con Eric Cantona y dijo que vería qué haría Cantona, pero creo que todos saben que si le haces algo a Sir Alex Ferguson como lo hice yo, no tienes una segunda oportunidad».