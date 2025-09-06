El centrocampista adolescente de Manchester City Sverre Nypan es compuesto con su colega Norwegian Martin Odegaard.

Sverre Nypan ha jugado comparaciones con el fabricante de juegos de Countryman y el Arsenal Martin Odegaard, insistiendo en que puede contribuir de manera más defensiva a un papel en el centro del campo.

El noruego de 18 años se unió al Manchester City desde Rosenborg por £ 12.5 millones en el verano y desde entonces ha sido prestado a Middlesbrough, donde parecía claro en dos actuaciones de reemplazo para las cartas de tempo del campeonato.

Nypan jugó 70 juegos para Rosenborg para su mudanza a City y anotó 14 veces. La sensación adolescente había atraído el interés de los clubes de toda Europa, incluido el Arsenal Van Odegaard.

Continúa la tendencia de jugadores emocionantes que vienen de Noruega, con Oscar Bobb y Erling Haaland ahora compañeros de equipo en Etihad, pero siempre fue comparado con Odeegaard.

Aunque Nypan se siente halagado por esas comparaciones, no cree que surja desde un punto de vista técnico al evaluar sus juegos.

‘No tuve contacto con él [Odegaard]Pero recuerdo que cuando llegó, fue alrededor de 2015 y yo era un jugador joven «, dijo él junto a la vida.

«Claramente se convirtió en un modelo a seguir para muchos noruegos en ese momento. Y también puedes ver que no fue directamente al Arsenal. Tenía una serie de altibajos. Así que solo ves que un jugador de esa calidad también tiene una serie de altibajos. Solo tienes que aprender de todos e intentar replicar lo que han hecho.

‘No estaré allí y diré que no es una buena comparación [Odegaard] Porque es un honor ser comparado con un jugador tan grande. ¡Tal vez el mejor de Noruega! Por lo tanto, es genial obtener la comparación, pero no somos el mismo jugador.

«Para mí somos completamente opuestos. Podemos estar en un tipo similar de área en el centro del campo, pero el estilo de juego es diferente. No creceré hasta un Martin Odegaard, eso es seguro».

Muchos jueces creen que Nypan estará en su mejor momento como un centro del campo más atacante, pero él cree que su juego le permite contribuir a la defensiva.

«Me gusta estar en el medio del campo», dice. “Me gusta estar mucho en la pelota y me gusta crear. Solo dame la pelota, eso es lo que quiero. No puedo ser solo un atacante, pero también ayuda a defender.

«Jugué toda mi vida como centrocampista en Noruega y tienes que estar en ambas cajas. Así que ese es el tipo de jugador que soy. Me gusta ayudar con la defensa y también ayudar en el ataque. Puedo jugar ambos [8 or 10]. No quiero decir cuál. Solo tienes que cambiar un poco de la mentalidad.

«Tienes que ser un poco más seguro como el número 8, mientras que tu número 10 podría intentar algo más difícil. Pero disfruto jugar a ambos. Mientras esté en el medio del campo, tengo la sensación de que debería estar donde debería estar».

