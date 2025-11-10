‘No ahí’ – Pep Guardiola tiene una teoría para explicar las lesiones del Manchester City

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre el estado de forma de su equipo, que volvió al segundo lugar de la clasificación.

Phil Foden ha sido abierto sobre sus luchas la temporada pasada

Pep Guardiola cree que los jugadores del Manchester City son menos propensos a lesionarse esta temporada porque tienen más motivación para luchar por el título de la Premier League.

El entrenador del City pudo nombrar en su once inicial para jugar contra el Liverpool a siete jugadores diferentes a los que alineó para el mismo partido hace nueve meses. La junta directiva aprobó nuevos fichajes, pero los Blues también se beneficiaron enormemente al salir finalmente de la crisis de lesiones que descarriló la temporada pasada.

Guardiola siempre ha puesto las lesiones en el centro de cualquier explicación de la mala racha, pero después de vencer al Liverpool por 3-0 vinculó ese razonamiento a otro factor: la motivación. Como se escribió anteriormente, muchos en el equipo del City perdieron una ventaja después de ganar cuatro títulos de la Premier League seguidos.

Guardiola citó a su mentor Johan Cruyff y relacionó la pérdida de motivación en el equipo con el número inusualmente elevado de lesiones. Tras incorporar nuevos jugadores y tomar medidas para elevar el nivel en todo el grupo, el técnico está mucho más contento con las opciones que tiene a su disposición esta temporada.

«Siempre prestamos atención a lo difícil que es todo, lo complicado que es, ir a la Copa Carabao, a la Copa FA, es difícil», dijo. “Por eso hemos ganado cuatro Carabaos seguidos y dos o tres finales de la Copa FA seguidas.

«Eso no sucedió la temporada pasada después del éxito que tuvimos. No lo manejamos bien porque aparentemente no teníamos otro objetivo por el que luchar. Nadie había ganado cuatro títulos seguidos, ni siquiera el Liverpool de los 80 o el United de los 90, y lo logramos, ¿y ahora qué?

«¿Por qué hubo tantas lesiones la temporada pasada y esta temporada esperamos que ya no las tengamos? Si no estás allí, te lesionas».

“Si estás concentrado y quieres ganar y estar preparado… Johan Cruyff me dijo: si estás preparado no te lesionarás.

«No me digas por qué. La misma metodología, el mismo entrenamiento, los mismos médicos, los mismos fisioterapeutas. ¿Por qué no hay lesiones un año y todas las lesiones al año siguiente?

“Porque no estás y porque yo no estuve, es una buena experiencia para aprender.

«Fuimos a la ventana de transferencias en invierno porque necesitábamos recuperar esa energía. Quiero jugadores que quieran hacer carrera aquí, necesitamos a Cherkis, Ait-Nouris, Marmoush y Nico O’Reilly».

«Necesitamos toda esta energía para intentar emular lo que han hecho sus predecesores. Es un proceso normal».

—

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester City.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de la ciudad uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.