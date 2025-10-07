Nico O’Reilly confirma la decisión de Inglaterra después de un gran cambio en Man City

Manchester City-Jonger Nico O’Reilly tiene la oportunidad de debutar en Inglaterra la próxima semana después de una llamada tardía

Nico O’Reilly entrena con el equipo inglés

Nico O’Reilly podría debutar en Inglaterra como defensor después de haber jugado en el equipo nacional desde la izquierda.

O’Reilly llegó como el número 10 por la Academia del Manchester City, pero fue incluida como una opción de emergencia en la defensa de Pep Guardiola la temporada pasada, porque las lesiones a los defensores centrales Josko Gvardiol empujaron hacia su posición natural. O’Reilly brilló cuando era izquierda y resultó ser uno de los catalizadores para que City adjunte un lugar entre los cuatro primeros en la Premier League y llegue a la final de la Copa FA.

Esta temporada tiene una repetición, en la que O’Reilly hizo su primer inicio de temporada en el Derby y comenzó cada uno de los últimos siete juegos en los que los Blues reservaron cinco victorias y dos juegos iguales para cambiar el estado de ánimo en Etihad.

En su última actuación, en la victoria por 1-0 sobre Brentford el domingo, recibió un SMS del jefe inglés Thomas Tuchel al final de la noche después de que se tomó la decisión de que el jugador del Chelsea Reece James retiró al equipo con una lesión. O’Rilly confirmó que fue llevado al grupo como defensor.

«¡Juego donde eso está dedicado! Crecí toda mi vida en el centro del campo y el año pasado me pusieron como izquierda. Fue un cambio un poco, pero lo disfruto», dijo a TalkSport.

«Estoy muy abierto. Dondequiera que juego, estoy feliz con eso, siempre y cuando juegue».

O Rico Lewis vuelve a venir con Sub-21.

Guardiola ha elogiado la consistencia de O’Reilly en su posición y cree que no es una coincidencia que City tenga un registro tan excelente como él en el equipo.

«Creo que hemos perdido solo un juego desde que comenzó a jugar, contra la final de la Copa FA [Crystal] Palacio «, dijo.» Si no estaba involucrado, eran constantemente derrotas.

«Entonces Nico nos ayudó enormemente, ha mejorado mucho en su agresión, el juego se reanuda y con la pelota».

—

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por ofrecerle los mejores informes y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede enviar todas las últimas noticias y los mejores análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir todas las mejores historias del día.