Nico González está atravesando una transformación en el Manchester City y podría inspirar a Rodri

A Nico González le llevará tiempo dominar plenamente un nuevo rol en el Manchester City, pero hay tiempo para llegar allí.

Pep Guardiola ofrece algunos consejos a Nico González tras la victoria del City sobre el Huddersfield

Hay ironía en lo único que Pep Guardiola quiere de Nico González, algo que hacía con bastante regularidad mientras jugaba más arriba en el campo.

Guardiola ha exigido un poco más de ambición tras la muerte de González mientras se acostumbra al puesto de número 6 en el Manchester City. El catalán intenta entrenar con algo más de cuidado en el juego del excentrocampista del Barcelona.

González ha tenido éxito en el papel de Rodri esta temporada, pero a pesar de lo bueno que es interrumpiendo ataques (un punto que Guardiola destacó con fuerza después del empate en Mónaco), a veces todavía puede estar demasiado seguro en la posesión.

La clínica de entrenamiento de Guardiola en el campo con el español después de la victoria de la Copa Carabao en Huddersfield se centró en eso, y se notó que también tuvieron una larga charla justo antes de que comenzara la segunda mitad. González encontró algunos buenos pases tras el descanso y Guardiola está contento de que el jugador de 23 años esté tan dispuesto a escuchar. No era la primera vez que mantenían una larga discusión táctica, ya que hicieron lo mismo contra el Al-Ain durante el Mundial de Clubes.

«Nico es un hombre que escucha mucho y quiere mejorar. Me pregunta qué hacer en diferentes circunstancias», dijo Guardiola. “Cuando estás en el campo es mejor porque estás ahí y puedes explicar mejor.

«Nico es un chico joven y es increíblemente entrenable. Si los jugadores quieren ser entrenables, eso es un regalo para todos los entrenadores.

«Hubo otros a quienes es más difícil decírselo. Estos muchachos necesitan que los ayuden hasta el final y él tiene que darse cuenta, especialmente en la segunda mitad, de que por mucho que pudimos contactarlo y tomar el control y romper las líneas, cada vez fue una oportunidad».

«Tres veces en la segunda mitad cruzamos la línea con Phil [Foden]rico [Lewis] y llegó un lateral, era una oportunidad. Tiene que usar cada vez más. Tiene el potencial para hacerlo. En los próximos partidos lo conseguirá en su proceso».

González ha tenido buenos y malos momentos desde su traspaso de £50 millones procedente del Oporto en enero, y probablemente sea justo decir que la descripción que hizo Guardiola de él como un ‘mini-Rodri’ después de una actuación destacada contra Newcastle no fue útil.

Quizás más interesante fue otra línea de esa rueda de prensa, cuando le preguntaron a Guardiola sobre la mejor posición de González y se centró en sus cualidades en el último tercio.

«Creo que puede jugar en ambas posiciones (seis y ocho); en Barcelona jugó más como el número ocho. Eso significa que es un hombre que entra al área y puede regatear», dijo Guardiola.

«Pero cuando llegó, nos conocimos. Te olvidas de jugar en esa posición y tienes que prepararte mentalmente para jugar ahí delante de los centrales».

Según Transfermarkt, González sólo ha disputado 48 partidos como número 6. Diecisiete de ellos fueron con el City y 15 con el Barcelona B, por lo que en dos temporadas y media en el primer equipo del Barça y en el Porto fue utilizado principalmente como número 8.

Este fue especialmente el caso en Oporto, donde su regreso de nueve goles y nueve asistencias en 68 partidos muestra sus puntos fuertes más cerca del área rival. Ahora se le pedirá que desempeñe un papel más defensivo, mientras busca pases rompedores desde una posición más profunda.

Por eso Guardiola habla habitualmente con González durante los partidos. Se nota especialmente cuando realiza un pase que a Guardiola no le gusta.

Pero si el graduado de La Masia necesita inspiración para adaptarse, la encontrará en Rodri, que llegó como número seis pero aún necesitó algo de tiempo para dominar plenamente las exigencias de desempeñar el papel de Guardiola. Ahora es el mejor del mundo en esa posición.

Puede que González nunca alcance ese nivel, pero ciertamente hay mucho margen de mejora.