Nicky Butt se suelta en la academia del Man United mientras Paul Scholes hace preguntas serias

Nicky Butt y Paul Scholes han realizado una evaluación mordaz de la situación actual del Manchester United, desmantelando a la dirección del club, al personal directivo y a la academia.

Nicky Butt y Paul Scholes no se anduvieron con rodeos cuando ingresaron a su ex club (Imagen: NurPhoto, NurPhoto vía Getty Images)

Nicky Butt y Paul Scholes no perdieron el tiempo cuando la academia y la toma de decisiones del Manchester United fueron criticadas.

Rubén Amorim también fue objeto de ataques, ya que los iconos del United dejaron completamente claros sus sentimientos sobre el ‘condenado’ técnico y el estado del club en una explosiva entrevista. Butt, que irrumpió en el sistema juvenil del United bajo la tutela de Sir Alex Ferguson en 1992, con una mentalidad de «hacer o deshacer» bajo el legendario escocés, lanzó una diatriba particularmente dura sobre la academia del club.

«Estoy cansado de escuchar a la gente en la academia del Man United decir: ‘No se trata de ganar. Se trata de la experiencia’. Se trata de ganar», dijo Butt al Times. “Si nunca has ganado nada desde que tenías 13 años, ¿cómo se espera que ganes en el primer equipo?

«Hay que desarrollar ganadores porque si no lo haces no puedes jugar para un gran club como el Man United. Y eso es lo más importante que he notado en la academia en los últimos años.

«Sé que probablemente parezca que digo esto porque me fui, pero no es así. Se trata de ganar. Y si no se trata de ganar, están en el club de fútbol equivocado».

Scholes también habló, admitiendo que no creía que el club debería reclutar entre sus acérrimos rivales, el Manchester City. Dijo: «Están Jason Wilcox y Omar Berrada, y hay otros. No creo que el Manchester United deba hacer eso».

«El City ha sido bueno durante los últimos 10 años, así que esperamos que traigan algo de eso consigo, pero no es lo que nadie querría del Manchester United. No es lo que queremos y probablemente tampoco sea lo que quieren los aficionados».

Rubén Amorim no ha tenido el mejor comienzo de vida en Manchester (Imagen: Ash Donelon, Manchester United vía Getty Images)

«Hablas de ADN, no hay nadie que sepa lo que es una persona del Manchester United. Darren Fletcher es el único que sabe algo sobre lo que es ser un jugador del Manchester United. Y mira, no siempre tienes que ser el mejor jugador, sólo tienes que tener la b**** para poder jugar en el club, ¿verdad?»

Amorim no ha logrado tener un gran impacto en Old Trafford desde que reemplazó a Erik ten Hag en noviembre pasado y ha sido el más afectado por las críticas en las últimas semanas. Y mientras se acerca el partido del domingo contra el Liverpool tras una victoria por 2-0 sobre el Sunderland a principios de este mes, tanto Butt como Scholes coinciden en que Amorim será despedido «más temprano que tarde», a pesar de la reciente muestra de apoyo de Sir Jim Ratcliffe.

Butt fue particularmente cruel en su evaluación al abordar la negativa de Amorim a abandonar su sistema 3-4-2-1. «El entrenador parece tan obsesionado con esta forma de jugar y si sigue así y no gana partidos, ya no tendrá la oportunidad de hacerlo porque estará fuera. Es un hecho», dijo.

Mientras tanto, Scholes añadió: «Si no estás ganando juegos, entonces estás [Amorim] perderá su trabajo. Estamos llegando a ese punto ahora».

Tal como están las cosas, el United es décimo en la Premier League, con tres victorias, tres derrotas y un empate en sus primeros siete partidos. Y con una desafiante visita a Anfield el próximo domingo para el derbi del Noroeste, todos los ojos estarán puestos en Amorim para ver si hace lo que muchos creen que son cambios muy necesarios en su sistema.

