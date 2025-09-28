Manchester United estuvo involucrado con VAR -Controverse durante su derrota contra Brentford cuando Nathan Collins evitó una carta roja, a pesar de negar una posibilidad de gol para Bryan Mbeumo

A pesar de una intervención de VAR, a Brentford se le negó una tarjeta roja contra Man United. (Imagen: Foto de Catherine Ivill – Ama/Getty Images)

La explicación de la tarjeta no roja de Nathan Collins contra el Manchester United recibió una actualización potencialmente vergonzosa después de su derrota por 3-1 contra Brentford. El lado de Ruben Amorim no logró obtener victorias consecutivas, dándoles una montaña para subir a la capital cuando Bruno Fernandes perdió una multa de la segunda mitad.

Fue la forma en que las abejas permitieron la patada en el spot que se desempeñó. Matheus Cunha se lo jugó a Bryan Mbeumo, con una visión clara del objetivo, antes de que Collins lo atrajo en el área de penalización.

Se dio la multa y la República de Irlanda Internacional se le mostró una tarjeta amarilla para la campaña de traer al Camerún, pero después de una explicación de la cuenta X de la Premier League Center X, ha surgido un proyecto de ley comunitario en el tweet.

Steven Railston

Inicialmente, la cuenta dio el razonamiento por el que Collins evitó un envío, dijo: «La multa del árbitro fue revisada y confirmada por Var, con Collins que se suponía que debía retirar a Mbeumo.

«Var también verificó la llamada del árbitro de la tarjeta amarilla a Collins, y se consideró que Mbeumo no tenía control sobre la pelota».

Un comentario sobre la comunidad, un aspecto del sitio web de las redes sociales que se integró para negar que las mentiras se extendieron en términos generales, fue aparentemente la idea de que Collins se evitó rojo porque se consideró que el hombre unido «no tenía control sobre la pelota».

Los usuarios premium de la plataforma pueden agregar notas comunitarias donde pueden demostrar que el punto inicial es incorrecto.

Con referencia a las leyes de la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB) del juego, se presentó una refutación que decía: «No se requiere control sobre la pelota para una tarjeta roja.

«Para Dogle (rechazando las oportunidades de gol), los árbitros consideran un objetivo, una dirección de juego, probabilidad de preservar/ganar el balón y las posiciones de los defensores. Se trata de probabilidad, no de la verificación actual».

En las leyes de IFAB establece: «Cuando un jugador comete una violación contra un oponente en su propia área de penalización que niega a un oponente una oportunidad obvia de gol y el árbitro otorga un penal, se advierte al autor si la violación fue un intento de jugar el balón o un desafío para el balón.

En el contexto del juego, Collins permaneció en el campo cuando el Red Card United habría dado un ascensor.

Aunque no hay garantía de que Fernandes hubiera enviado la penalización, podría haber ayudado a su reacción al marcador 2-1, que finalmente se convirtió en tres cuando Mathias Jensen terminó en el quinto minuto del tiempo de parada.

Amorim apeló al incidente después del juego, pero no quería ser derivado del resultado.

«El árbitro me dijo que Bryan no tenía control sobre el balón», dijo Amorim a través del deporte de la BBC.

«Tú [the media] Puedo decir lo que pasó. No quiero hablar del árbitro. «