Last Manchester United News and Gossip cuando a los Rojos reciben un juicio criminal después de su victoria sobre Sunderland

Var estuvo involucrado en una decisión durante el partido del Manchester United contra Sunderland (Imagen: Robbie Jay Barratt – Ama/Getty Images)

El ex árbitro de la Premier League, Dermot Gallagher, explicó por qué se tomó la decisión correcta de destruir una multa durante la victoria del Manchester United sobre Sunderland.

United reclamó una victoria por 2-0 sobre los Black Cats en la colisión de la Premier League en Old Trafford el sábado. Los objetivos de Mason Mount y Benjamin Sesko se encargaron de la victoria en su última competencia por el descanso internacional.

El equipo de Ruben Amorim volvió a ganar después de su derrota contra Brentford la última semana, pero United no se abrió camino contra Sunderland. Los visitantes recibieron una penalización después de que se suponía que Benjamin Sesko había contaminado a Trai Hume con una bota alta.

El árbitro Stuart Attwell verificó el monitor de Pitchside después de que el árbitro asistió su bandera por un error de Sesko. Después de un cheque VAR, Attwell confirmó que la decisión criminal estaba siendo destruida y que Sesko fue considerado no haber contaminado a Hume.

Gallagher habló el lunes por la mañana en el programa de vigilancia de REF de Sky Sports, donde se le preguntó sobre la decisión de no darle una multa a Sunderland. La ex árbitro Premier League es de la opinión de que se tomó la decisión correcta para destruir la multa.

«Lo que dirías es la decisión correcta al final», dijo Gallagher. «Creo que el asistente cree que lo atrapó con su bota, pero no lo hizo, en realidad es la pelota la que lo toca en la cara, no la bota de Sesko.

«Él es [Attwell] Enviado al monitor y cuando mira el monitor, lo ve, regresa y toma la decisión correcta. Sin castigo. «

«Tenía que detenerse antes de la decisión VAR, no él, porque la decisión en el campo fue castigada», agregó Gallagher.

«El VAR tuvo que intervenir, no ella, porque la decisión en el campo fue castigada. La var no dio la multa, el asistente le dijo al árbitro que lo había atrapado en la cara».

