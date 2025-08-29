El centrocampista de Manchester City Rodri fue llamado por el gerente de España, Luis de la Fuente, para internacionales la próxima semana.

Rodri ha jugado 15 minutos para Manchester City esta temporada

Pep Guardiola reveló que no tenía contacto con España, Boss Luis de la Fuente antes de que Rodri fuera mencionado en su equipo para las calificaciones de la Copa Mundial contra Bulgaria y Turquía.

El ganador de Ballon d’Or jugó solo 15 minutos de fútbol en los primeros dos juegos de la temporada, mientras continúa acelerando después de hirtar su ligamento cruzado delantero hace 11 meses.

Rodri volvió a la acción al final de la temporada pasada y jugó en la Copa Mundial de Clubes, pero giró de la derrota contra Al-Hilal y continúa trabajando en la aptitud física.

Es poco probable que el domingo de 29 años comience para City en Brighton, donde Guardiola lo retiró y espera que comience más cerca de los partidos contra el Manchester United y el Arsenal después del descanso internacional.

Aunque reveló que no había hablado con De La Fuente, Guardiola no tuvo problemas con Rodri que se llamó, pero dijo que esperaba que regresara de los dos trampas de España sin revés.

«Nunca hablé con el gerente de España, nunca. Pero hablé con Rodri», dijo Guardiola. «Por supuesto que se siente mejor y necesita minutos.

«Creo que hablan entre sí y deciden seleccionarlo. Si un jugador está en forma, siempre apoyo para ir al equipo nacional».

La mayoría de los minutos, Rodri tuvo éxito en un partido porque su lesión 66 está contra la Juventus en la Copa Mundial del Club, pero eso fue antes de su revés en el mismo torneo.

Nico González comenzó para la ciudad esta temporada y Rodri puede tener que conformarse durante más minutos del banco este fin de semana, pero el plan de Guardiola es que está en una posición más fuerte en septiembre.

«Está bien para mí. Así que el equipo nacional de España lo selecciona porque hablan entre sí y es porque creen que puede ir», dijo.

«Todo lo que preguntamos si volvemos a estar en forma, es justo lo que queremos. Fue hace mucho tiempo, pero ha sido entrenado durante tres semanas durante las últimas dos semanas. Dije que cuando estuve en Italia, Rodri lo será, y todo será mejor después de que el descanso internacional será mejor. Y haremos los matices contra los lobos, a los Spurs, a Brighton, unos minutos».

Rayan Ait-Nouri estará disponible para el viaje de la ciudad a Brighton después de escaneos en una lesión en el tobillo que lo obligó a no ver daños contra el Tottenham, pero Savinho seguirá ausente.

El extremo permanecerá en el Etihad a pesar del ojo para mudarse a Tottenham en las últimas semanas, y Guardiola espera que el joven de 21 años después de que el descanso internacional vuelva a la acción.

