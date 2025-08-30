‘Necesitamos a esos tipos’ – Ruben Amorim da una actualización de lesiones sobre el par de Manchester United

Matheus Cunha y Mason Mount recogieron heridas el sábado en la victoria de Man Utd contra Burnley en la Premier League.

Cunha fue forzada en la primera mitad. (Imagen: AFP o licenciantes)

Manchester United evaluará las lesiones en Matheus Cunha y Mason Mount después de ganar Burnley.

Cunha fue llevada contra los Clarets en la primera mitad con lo que parecía ser una lesión en los isquiotibiales. Mount fue reemplazado por Kobbie Mainoo en el intervalo después de que también se lesionó.

Durante su conferencia de prensa después del juego, el jefe del United Ruben Amorim dio una actualización sobre la pareja y dijo: «No sé [how they are]. Los comprobaremos. Realmente necesitamos que esos tipos sean competitivos. «

United se derrumbó de la Copa Carabao contra Grimsby Town a principios de esta semana. Ese resultado aumentó la presión sobre los amorim y significó un resultado positivo contra Burnley antes del descanso internacional.

Burnley se defendió dos veces después de que cayó sobre la espalda y parecía estar en camino de un empate, pero Amad fue derribado en la caja con más tiempo y Bruno Fernandes convirtió la penalización tardía.

«Creo que finalmente merecimos ganar el juego», dijo Amorim. «Hemos creado muchas oportunidades y deberíamos haber sucedido con una mayor ventaja. Y luego todo en este momento, cada posesión de nuestra caja, pueden anotar desde ese momento, por lo que es difícil perseguir siempre muchas cosas.

«Pero tratamos de marcar goles hasta el último momento y tuvimos nuestras oportunidades. Finalmente merecimos la victoria».

Amorim continuó: «Cuando ella [the players] Supongamos que siempre los amaré. Creo que debemos entender que siempre debemos estar en este nivel de esfuerzo.

«Porque incluso jugamos bien al principio y luego luchamos cuando cambiamos las características de los jugadores porque el juego no era tan perfecto.

«Y puedes sentir que el equipo lucha un poco, especialmente en la segunda mitad, pero el esfuerzo siempre estuvo allí e intentamos poner la pelota en la caja. Intentamos poner a más personas en la caja, no solo para jugar la caja.

«Algunas cosas en las que trabajamos y hablamos de la semana fueron que hicieron eso y se concentraron en juego, lo cual es lo más importante».

United va contra Manchester City cuando la Premier League se reanuda después del descanso internacional.

