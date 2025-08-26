Napoli encierra con la firma de Rasmus Hojlund de Manchester United

Rasmus Hojlund ha sido omitido de ambos escuadrones de la Premier League por Man United esta temporada.

Hojlund está listo para salir de United

Napoli cierra el préstamo a Rasmus Hojlund del Manchester United.

Los campeones italianos inicialmente solo propusieron un movimiento de préstamos, pero United insistió en que también se insertó una obligación de comprar en el acuerdo.

Hojlund, de 22 años, anteriormente generó interés de AC Milan, pero Napoli apareció como los corredores de los frontales después de que Romelu Lukaku fue excluido durante cuatro meses.

United requirió un reembolso de £ 38.4 millones (€ 44.44 millones) para evitar una pérdida en Hojlund, que compraron por £ 64 millones hace dos años a £ 72 millones Rose, bajo las reglas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League. Debido a la forma de Hojlund y United la temporada pasada, una transferencia permanente siempre parecía imprevisible.

El club estaba dispuesto a reducir sus pérdidas por £ 30 millones, pero Napoli afectó un acuerdo de préstamo. El valor de Hojlund será de £ 25.6 millones el próximo año, porque se quedará por su contrato unido por otros dos años.

El entrenador de Napoli, Antonio Conte, tiene preferencia por reclutar jugadores de la Premier League. Cuando Conte era del Inter de Milán entre 2019-21, Lukaku, Alexis Sánchez, Ashley Young, Christian Eriksen y Victor Moses vinieron de clubes ingleses.

United puso a Hojlund disponible para la transferencia después de la firma de Benjamin Sesko de RB Leipzig en un acuerdo de £ 73.62 millones el 9 de agosto. Los hombres informaron en mayo que Hojlund había perdido la confianza de las cifras senior en el club.

A principios de este mes, los hombres revelaron que las fuentes cerca de Hojlund pensaron que debería irse si United pondría un nuevo centro en primer plano.

Hojlund ha sido omitido de ambos escuadrones de la Premier League de United contra el Arsenal y Fulham esta temporada en medio de las expectativas de que se irá.

El entrenador en jefe de United, Ruben Amorim, no ha comenzado Hojlund en ninguno de sus cuatro juegos desde que el internacional de Dinamarca tiene la intención de permanecer en el club.

Incluyendo su calendario de pretemporada, United ganó solo dos de sus últimos siete juegos y ambas victorias llegaron con Hojlund en el XI inicial.

Hojlund llegó al United desde Atalanta en julio de 2023 y anotó los 16 goles merecedores en su primera temporada, pero logró solo diez ataques en el último período, con un escaso cuatro en la Premier League. De Dane anotó tres goles en sus últimas 35 actuaciones para United.