El ícono del Manchester United, Nani, jugó nuevamente el sábado para los Rojos mientras jugaba en el partido de Legends contra Celtic en Parkhead

Nani representado después de jugar para el Manchester United en sus leyendas contra Celtic el sábado (Imagen: Manchester United/Instagram)

El ex jugador de ala del Manchester United, Nani, envió un mensaje sincero al club después de su segundo debut en el partido de Legends contra Celtic el sábado por la tarde.

Las leyendas de los dos equipos se reunieron en septiembre pasado en Old Trafford para recaudar dinero por base de United y Celtic. Después de viajar a Manchester en 2024, fue el turno del Glasgow Club organizar la competencia durante el descanso internacional en septiembre en 2025.

United Field, un equipo lleno de nombres memorables para el accesorio y ingresó a 2-0 medio tiempo gracias a los goles de Darren Fletcher y Dimitar Berbatov. El Glasgow Club, sin embargo, logró regresar en la segunda mitad con un aparato rápido de Scott McDonald y Shaun Maloney, quienes forzaron castigos.

Luego, los Rojos perdieron 4-3 tiroteo con Lee Naylor, quien convirtió la penalización ganadora para enviar a los fanáticos de Glasgow a casa. Si bien United pudo haber perdido, Nani fue a las redes sociales el sábado por la noche para insistir en que el resultado fue subordinado al orgullo que sintió que el club nuevamente representó para las cláusulas especiales.

Escribió en Instagram: «Mi debut en The Legends of Manchester United, en un objetivo aún mayor. Más que el resultado fue sobre dar.

«Orgulloso de volver a ropa este suéter especial con algunos buenos amigos. ¡Gracias a todos los que salieron!»

Nani comparte sus pensamientos después de que se muestra en la competencia de leyendas del Celtic vs Manchester United

Ahora de 38 años, el extremo se detuvo del fútbol el año pasado después de un breve período con Estrela Amadora en Portugal. Haría la mayor cantidad de actuaciones en su carrera para United, a pesar de practicar deportes en tres ocasiones separadas.

Entre 2007 y 2015, Nani logró marcar 41 goles y la bolsa 65 asistencias en 230 actuaciones. Esto lo llevó a formar parte de los escuadrones que ganó la Liga de Campeones, cuatro ligas principales, dos copas de la liga y la Copa Mundial del Club durante su tiempo en Manchester.

Entre sus otros premios, Nani Euro 2016 ganó con Portugal y fue un triple ganador de la Copa Portuguesa con Sporting. Desde su retiro, el ex extremo ha llamado su atención a trabajar con su academia homónima y también tiene intereses minoritarios en el club de competencia más bajo portugués Sintrense triste.

