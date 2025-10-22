«Muy frustrante» – Angry Man City castigado con una vergonzosa decisión de la UEFA

El Manchester City cometió errores en su partido de la UEFA Youth League, pero un trío de árbitros se equivocó en una decisión crucial

Floyd Samba recibe una falta en el césped del Villarreal en un partido de la UEFA Youth League

Al Manchester City se le negó un penalti en la derrota de la UEFA Youth League ante el Villarreal después de que tres árbitros no detectaron una falta en el área de penalti. El árbitro, apoyado por un juez de línea y el cuarto árbitro del mismo lado, coincidió en que Floyd Samba había sido derribado, pero optó por conceder un tiro libre en lugar de un penalti.

El incidente tuvo lugar en el minuto 70 de partido en Villarreal cuando el City luchaba por volver al partido. Dos goles en la primera mitad habían puesto a los locales por delante, pero Divine Mukasa había descontado uno para el equipo de Ben Wilkinson y estaban presionando para empatar cuando el suplente Samba recogió el balón de Ryan McAidoo en el área de penalti y fue derribado.

«Definitivamente está por aquí, ni siquiera está en la línea, está dentro de la línea», dijo el comentarista del City Ali Mann. «No estoy muy seguro de cómo los funcionarios no vieron eso. No es una decisión difícil de tomar, pero está equivocado».

Mukasa estrelló el siguiente tiro libre contra el poste y la oportunidad se esfumó, y el City no pudo encontrar el empate en los últimos veinte minutos. Wilkinson fue uno de los 11 jugadores con tarjetas amarillas de ambos equipos en un partido caótico donde los ánimos se enardecieron mientras el árbitro luchaba por estar a la altura de las circunstancias.

El entrenador del City no tenía ninguna duda de que sus jugadores eran los únicos culpables de la derrota por 2-1, después de conceder dos goles a sus rivales por una mala defensa. Sin embargo, no es una buena perspectiva para la UEFA en su principal competición juvenil, ya que tres árbitros no se dieron cuenta de que Samba estaba claramente en el área penal cuando recibió una falta en la segunda mitad.

«No lo vi pero me dijeron que era un penal», dijo Wilkinson a la BBC. Noticias de la noche de Manchester. «Eso es muy frustrante porque esperas que hagan bien estas cosas, pero desde un punto de vista educativo y de desarrollo, estos muchachos saben cómo ganar juegos.

«En términos de lo que vas a conseguir en el fútbol senior, es real. No puedes controlar al árbitro ni al rival, sólo podemos controlar nuestras propias acciones y cómo jugamos y si hubiéramos sido mejores con nuestro trabajo en la primera mitad no habríamos permitido que eso fuera un factor en el juego».

«Hay que tener cuidado en cómo lo abordas en esta competición y especialmente cuando el juego se convierte en lo que es, marca la pauta para todo y cómo el rival responde a cualquier tipo de contacto, en cualquier lugar, crea esta atmósfera alrededor del juego. Ya sea que esté bien o mal, todos lo hemos visto, así que lo ideal es tratar de crear jugadores que puedan adaptarse en el campo y olerlo y adaptar nuestro comportamiento para garantizar que, en última instancia, cuando los jugadores caigan y el fisio entre y perdamos el ritmo, cuando estamos persiguiendo, tenemos que mantener el balón en juego tanto como sea posible.

«Creo que hay casos en los que también podrías decirle al equipo que no hiciera entradas porque éramos tan fuertes en el juego que, mientras corriéramos junto a ellos y peleáramos, habríamos ganado el balón. Es una buena lección. Aunque estás decepcionado con la actuación de los árbitros, es lo que es.

«La forma en que concedimos los dos goles y algunas partes de nuestro juego fueron inaceptables y no estaban en línea con lo que estábamos tratando de producir. Eso finalmente nos costó el partido».

