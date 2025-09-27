‘Muestra una forma diferente’ – Pep Guardiola elogia la respuesta enfática del hombre en el hombre

Manchester City se ha recuperado de un comienzo difícil de temporada y a Pep Guardiola le ha gustado lo que ha visto

Erling

Pep Guardiola ha visto un mejor lenguaje corporal de los jugadores de Manchester City después de un comienzo difícil de temporada.

Los Blues ganaron 4-0 en el día inaugural en Wolves, pero luego los miembros derrotas consecutivas contra Tottenham y Brighton, que dejaron poco para animar por la ruptura internacional de septiembre. Sin embargo, sus cuatro juegos han visto tres victorias y un empate en el Arsenal, y tres puntos en una victoria por 5-1 contra Burnley las acercaron a Liverpool después de los líderes de arrendamiento perdidos en Crystal Palace.

Erling Haaland recogió dos goles tarde para agregar Shine a un puntaje que Burnley probablemente no ganó, pero tomará City porque quieren continuar con su impulso. Además de los resultados, Guardiola ha tomado muchos aspectos positivos de las versiones donde ha visto a los jugadores cavar y pelear como equipo.

«Es su tarea. Dos goles, una cruz de Josko y él hizo una asistencia para Matheus por 2-1», dijo Guardiola Van Haaland.

«Es una figura increíblemente importante para nosotros. Siempre tiene la sensación de que puede anotar y estoy realmente satisfecho por el rendimiento del equipo.

«Desde el juego de United, el equipo mostró una forma diferente en su lenguaje corporal cuando no jugaron bien contra el Arsenal en cómo se defienden y se ayudaron mutuamente. Esa es la clave para todo.

«Los detalles pueden mejorar, en la segunda mitad, Tijjani y Nico tienen que moverse de manera completamente diferente de lo que eran.

«Creamos un buen espíritu de equipo, con el personal de la trastienda y los jugadores. Terminamos con objetivos tardíos».

Haaland ahora tiene 15 goles en nueve juegos para Club y Country esta temporada y se ve más agudo porque quiere mejorar un año en el que marcó 31 goles para la ciudad, pero pensó que debería haberlo hecho mejor.

«Las cifras son locas para Erling», dijo Guardiola. «Hacemos bromas, pero es realmente increíble».

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.