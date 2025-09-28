Mudicias de escenas cuando cientos resulta para recordar a Ricky Hatton en su ciudad natal

Los globos fueron lanzados en el sonido de su música ring-walk luna azul

Los globos fueron lanzados en memoria de Ricky en el gimnasio con su nombre (Imagen: McPix)

Cientos de personas se reunieron en la ciudad biológica de Ricky Hatton esta noche (domingo) para mostrar su respeto al ícono de la caja.

Ricky murió el domingo 14 de septiembre de 46 años. Hattersley, ‘The Hitman’ vivió en Gee Cross y fundó un gimnasio en el centro de Hyde.

Ricky lanzó Hatton Health and Fitness, en Market Street en agosto de 2009, con la instalación oficialmente inaugurada por Muhammad Ali.

El gimnasio dio la bienvenida a una gran cantidad de estrellas de boxeo para entrenar a lo largo de los años, incluidos Tyson Fury, David Haye y Audley Harrison.

Hatton Health and Fitness llegó al Grupo Energie Fitness 10 años después, pero aún lleva el nombre del héroe del boxeo.

Flowers y otros recuerdos se quedaron afuera después de que se creó la noticia de su conmoción.

Los globos en los colores de su amado Manchester City fueron liberados (Imagen: McPix)

Y el gimnasio esta noche celebró un evento conmemorativo en su memoria.

Se estima que 300 personas asistieron al evento fuera del edificio.

Se realizó un minuto de silencio para Blue Moon, el himno nacional del querido Manchester City de Ricky, y famosa su música de caminata anillo.

Cientos de globos, la mayoría en los colores aéreos de la ciudad y algunos con la insignia del club, fueron liberados en el aire.

Cientos parecían expresar su respeto (Imagen: McPix)

Hubo canciones de ‘Solo hay un Ricky Hatton …’ y aplausos después.

Algunos miembros de la familia de Ricky estarían presentes, incluido su hijo Campbell, y la emoción los superó mientras se abrazaban.

El sábado, los miembros de la familia Hatton estuvieron presentes en el estadio Etihad, donde se pagaron a varios homenajes antes de la ciudad contra Burnley Match.

Las dos hijas de Ricky, Millie y Fearne, acompañadas por su nieta y sobrina, lideraron a ambos juegos de jugadores en el campo.

La muerte de Ricky destruyó su enorme legión de fanáticos (Imagen: McPix)

Una pancarta estaba teniendo un período en el stand sur mientras otros miembros de su familia observaban.

La exhibición, organizada por Fan Group 1894, mostró a Hatton en el ring con pantalones cortos con una marca de la ciudad junto a las palabras ‘The People’s Champion’.

También hubo una pancarta en el tercer nivel del stand este con la conferencia «Solo hay un Ricky Hatton». Mientras que una silueta ricky también se mostró en las grandes pantallas dentro, mientras que los seguidores de la ciudad cantaron Blue Moon para el patada.

Campbell fue visto contra las lágrimas en la línea de banda.

Miembros de su familia se unieron a los que vinieron a expresar su respeto (Imagen: McPix)

El funeral de Ricky tendrá lugar el viernes 10 de octubre en la Catedral de Manchester.

El acceso al servicio es solo por invitación, pero los miembros del público tienen la oportunidad de expresar su respeto, mientras que el Funeral Distor se abre camino a la Catedral.

