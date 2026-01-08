‘Mucho tiempo’ – Pep Guardiola confirma su última lesión en el Manchester City después del Brighton

El delantero del Manchester City Savinho quedó eliminado en el empate ante el Sunderland y estará fuera de acción por algún tiempo

pep guardiola

Pep Guardiola espera que Savinho se pierda al menos seis semanas debido a la lesión que sufrió el día de Año Nuevo. El extremo brasileño tuvo que ser sustituido en la segunda mitad del empate 0-0 ante el Sunderland por una lesión en el cuádriceps.

Savinho es uno de los nueve jugadores que no están disponibles para Guardiola, y una crisis de lesiones contribuyó a una caída en su forma que ha visto al equipo empatar tres partidos consecutivos. El brasileño podría estar ahora dos meses de baja. Jeremy Doku reemplazó a Savinho en Sunderland, haciendo su primera apertura en tres semanas después de regresar de una lesión en el empate 1-1 del miércoles contra Brighton.

El técnico del City dijo después que Savinho estaría de baja «mucho tiempo» antes de aclarar que serían meses en lugar de descartarlo para toda la temporada. Con Oscar Bobb actualmente al margen, a Guardiola le quedan pocas opciones en las bandas.

Es de esperar que eso cambie esta semana con la llegada de Antoine Semenyo procedente de Bournemouth. El jugador de 25 años anotó el gol de la victoria en el último minuto en el Vitality Stadium el miércoles y fue aclamado por los aficionados locales en lo que se espera sea su última aparición antes de viajar a Manchester el jueves y completar su traslado al Etihad.

Sin embargo, Guardiola no quiso centrarse en Semenyo y respondió a una pregunta sobre un nuevo extremo diciendo: «No sé qué pasará en la ventana de fichajes».

Pero el técnico del Bournemouth, Andoni Iraola, dijo que casi confirmó el movimiento cuando se le preguntó si el delantero había jugado su último partido con los Cherries. «Creo que sí, pero desafortunadamente para nosotros, creo que sí», dijo. «Ha sido, si no el mejor, pero sí uno de los mejores que he entrenado. Ha mejorado cada temporada. Marcó diez goles en media temporada y ni siquiera un nueve. No se trata sólo de los números, sino de muchas cosas: el físico, los balones en el aire y las cosas defensivas. Será un gran error».

El delantero podría jugar con el City contra Exeter en la Copa FA este fin de semana si se completa un acuerdo antes de la fecha límite del viernes. El City buscará ganar por primera vez en cuatro partidos cuando se enfrente al Exeter, después de que tres empates consecutivos de la Premier League hayan dañado su causa en la carrera por el título. Sin embargo, será un equipo muy cambiado ya que los Blues buscan sobrevivir con tantas lesiones.