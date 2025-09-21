‘Mucho dolor’ – ¿Por qué la ciudad de Man City Erling Haaland disminuyó en el sorteo del Arsenal?

El administrador de Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre la decisión de tomar Erling Haaland en el empate 1-1 con el Arsenal

Erling Haaland no duró 90 minutos para el Manchester City contra el Arsenal

Pep Guardiola dijo que fue eliminado en el sorteo del Manchester City con el Arsenal porque sufrió dolor de espalda que le causó esta semana.

Haaland miró eléctrico al comienzo del juego, mientras corría la mitad de la longitud del campo para marcar el gol de apertura después de dos dos con Tijjani Reijnders. Luego siguió siendo una válvula de escape en el frente en una actuación defensiva del Blues y perdió una oportunidad en la segunda mitad de duplicar su beneficio.

Guardiola tomó Haaland con otros 15 minutos de tiempo normal, reemplazándolo con el mediocampista Nico González en lo que parecía otro reemplazo defensivo. Phil Foden había sido reemplazado por Nathan Ake poco antes.

City ganó en ese momento y parecía haber luchado en tres puntos, solo para que eliminaran en el tiempo de lesión cuando Ebeeechi Eze una pelota sobre el loft superior para que Gabriel Martinelli iguale. Ese objetivo puso más control sobre los reemplazos de Guardiola, pero luego explicó que el Haaland disminuyó para aliviar el dolor que había sentido.

«Las primeras tres de las cuatro bolas podrían ganar los duelos y ganar todos los duelos con Gabriel y Saliba. Lo siento, no es fácil», dijo el jefe de la ciudad.

«Al final estaba exhausto, mucho dolor en la espalda. Sufrió los últimos días. Es muy exigente y se tomará un descanso para los últimos juegos».

City va a Huddersfield el miércoles en la Copa de la Liga, que parece una oportunidad perfecta para rotar el equipo y dejar que Haaland descansara. Luego fusionan a Burnley el sábado en la competencia por viajar a Mónaco y Brentford antes del próximo descanso internacional.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.