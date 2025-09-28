Movimiento de la trama del Manchester United para enero ‘Plan B’ después de £ 110 millones de decisión de transferencia

Last Manchester United Transfer News and Gossip a medida que surgen los planes de United para fortalecer el centro del campo

Entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim (Imagen: Adam Davy/PA -Wire)

Según los informes, el Manchester United ya ha elaborado varios planes para la estrella de transferencia de enero.

United todavía se estanca de su cuarta derrota de la temporada, una derrota por 3-1 en Brentford el sábado por la tarde. La pérdida se produjo después de que los Rojos tuvieron éxito la semana pasada Chelsea, pero no pudieron construir sobre esa base y se perdieron una nueva victoria bajo sus cinturones.

La derrota se ha acumulado en la posición de Ruben Amorim como entrenador en jefe de United, pero no detiene que los rumores de transferencia hagan las rondas para ingresar a la ventana de transferencia de enero.

El mediocampo ha sido parte del equipo que se supone que necesita refuerzos desde que la ventana de verano había sido atrapada a principios de septiembre.

La estrella de Brighton, Carlos Baleba, ha estado fuertemente conectada en las últimas semanas con un traslado a United. Sin embargo, parece que los Rojos tienen un plan para perseguir a otro mediocampista si no fichan a la Estrella de las Gaviotas, quien se dice que es apreciado aproximadamente £ 110 millones.

El Express ha informado que el Atlético de la estrella de Madrid Conor Gallagher es un objetivo para United. El informe afirma que el ex centrocampista del Chelsea es un ‘Plan B’ para United en caso de que no lleven a Baleba a Old Trafford.

Se ha informado que el Atlético valora Gallagher en alrededor de £ 50 millones antes de la ventana de transferencia de enero. Gallagher firmó para La Liga -Outfit en el verano de 2024 desde Chelsea para un reembolso reportado de aproximadamente £ 36 millones.

Manchester United conservaría un interés en el Atlético de Madrid -Midfielder Conor Gallagher. (Imagen: Cristian Trujillo/Calidad Sport Images/Getty Images)

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí. Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. haga clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluido Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.