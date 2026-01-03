Momento del Man United en el que los líderes tomaron medidas sobre las tácticas de Ruben Amorim

El técnico del Manchester United, Rubén Amorim, ha sido criticado por su enfoque táctico hasta ahora

Rubén Amorim, entrenador del Manchester United (Imagen: Getty Images)

Las tácticas del Manchester United y Ruben Amorim han estado bajo presión durante mucho tiempo debido a sus actuaciones en el campo, pero fue un incidente en particular el que impulsó a los poderes fácticos a tomar medidas esta temporada.

Los Red Devils designaron a Amorim como sucesor de Erik ten Hag en noviembre de 2024, pero no fue una etapa fácil para el técnico portugués en Old Trafford. El United terminó la temporada 2024/25 en el puesto 15 de la clasificación de la Premier League, mientras que también fue derrotado por el Tottenham en la final de la Europa League.

Esta temporada ha ofrecido algo más de positividad, aunque Grimsby Town los eliminó de la Copa Carabao en los penaltis en agosto. Dicho esto, el United actualmente ocupa el sexto lugar en la liga y está a solo tres puntos de los cuatro primeros, lo que hace que la clasificación para la Liga de Campeones esta temporada sea un objetivo realista.

Aunque los resultados han dado un giro positivo, el rendimiento sigue siendo una preocupación siempre presente. Amorim fue un firme defensor de su sistema 3-4-3, que también utilizó en el Sporting CP, pero hubo un cambio dramático en el enfoque el mes pasado cuando el United recibió al Bournemouth en Old Trafford.

En aquella ocasión, Amorim adoptó un sistema más flexible con la esperanza de resolver algunos de los problemas defensivos que enfrentaba su equipo. Aunque los puntos se repartieron en un dramático empate 4-4, el entrenador en jefe del United fue finalmente elogiado por su flexibilidad táctica, incluyendo un puñado de cambios astutos en el juego.

Sin embargo, si hay que creer en los informes, el eventual cambio de enfoque se debió a que la jerarquía del United creía que el equipo necesitaba pasar a una configuración táctica menos predecible, alimentada por los comentarios de los oponentes. Un informe del Daily Mail de este fin de semana explica cómo un empate 1-1 con el Fulham en agosto, en el que los hombres de Amorim se adelantaron pero concedieron el empate en el último momento, dejó a los de arriba irritados.

Los comentarios de Marco Silva y Alex Iwobi del Fulham después del partido fueron un claro motivo de preocupación para los dirigentes del United, incluido su director de reclutamiento, Christopher Vivell, quien supuestamente compartió las citas en un grupo de WhatsApp con otros miembros del equipo.

«Sabíamos cómo defienden y sabemos que les gusta exprimir a los cinco defensores», explicó en ese momento el técnico del Fulham. “Y si no les das cuerpo para sacar de los cinco de atrás, puedes crear superioridad en el medio.

“Sabemos que juegan con dos en el medio, intentamos sobrecargar con nuestros tres más Alex. [Iwobi]. Fue así de simple».

Iwobi luego añadió en una entrevista televisiva: «Sabíamos que podíamos estar detrás de sus dos centrocampistas y que sus centrales querrían saltar, hoy lo aprovechamos».

United y Amorim se apegaron al enfoque de cuatro defensas cuando vencieron por poco al Newcastle 1-0 en el Boxing Day, pero volvieron a sus viejas costumbres unos días después en un sombrío empate 1-1 contra los Wolves de la última división de la liga. Los Red Devils vuelven a la acción el domingo por la tarde cuando viajan a su acérrimo rival Leeds United.

Luego sigue un viaje a Burnley y un duelo con Brighton en la tercera ronda de la Copa FA. Pero todos los caminos conducen al derbi de Manchester en Old Trafford el 17 de enero.

