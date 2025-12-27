‘Momento crítico’ – Pep Guardiola ha notado un cambio en la afición del Manchester City

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre el desempeño de su equipo en la victoria de la Premier League sobre el Nottingham Forest.

Los jugadores del Manchester City animan a sus seguidores

Pep Guardiola cree que el Manchester City vuelve a ser un equipo al que los aficionados pueden apoyar después de terminar 2025 con tres puntos en Nottingham Forest. Tijjani Reijnders dio a los Blues una ventaja en la segunda mitad, pero se vieron retrasados ​​antes de que Rayan Cherki anotara el gol tardío de la victoria, manteniendo la presión sobre el Arsenal en la cima de la Premier League.

La victoria fue la octava victoria consecutiva del City en todas las competiciones y continúa una notable transformación del año pasado, cuando el equipo de Guardiola apenas pudo lograr una sola victoria en medio de una crisis de lesiones y una caída en el nivel. El City comenzó a cambiar eso en la ventana de transferencia de enero y continuó así en el verano, con miembros nuevos y antiguos del equipo empujándose entre sí para ser mejores.

El City celebró con entusiasmo con sus aficionados en el City Ground, y Guardiola se quedó hasta el final para dirigir un coro de su canción antes de adelantar al portero Gianluigi Donnarumma y marcharse. El técnico se mostró encantado con la mejora de su equipo y el compromiso renovado que pueden mostrar a sus seguidores.

«Un momento crucial cambió en el Mundial de Clubes», dijo Guardiola. «Nos miramos a nosotros mismos y cambiamos muchas cosas. Ahora es un proceso. Cuando ganamos muchos títulos, viste muchos juegos como este.

«El lenguaje corporal, la forma en que interactuamos con los aficionados, está ahí. Ellos sienten que el equipo quiere hacerlo, quiere luchar unos por otros. La gente adora al club más que a nosotros. Hemos tenido eso hace mucho tiempo».

«Son tres puntos, pero son tres puntos increíbles. Principalmente por la calidad del oponente. Son muy buenos. Nuno ha hecho un trabajo fantástico aquí. Ves a Hutchinson, Hudson-Odoi, Anderson, Gibbs-White, cómo defienden, les encanta defender. Son un equipo de primer nivel.

«La temporada pasada ese partido se perdió 10 (de) 10 veces. El equipo quiere hacerlo. Sigue el último partido de la ida de la temporada y eso es importante para conseguir los tres puntos».