Mo Salah se hace eco de las tácticas explosivas de Cristiano Ronaldo en el Man United en un descarado mensaje al Liverpool

Mohamed Salah ha hecho algunos comentarios llamativos después de estar en el banquillo del Liverpool durante sus últimos tres partidos de la Premier League.

Mohamed Salah ha hecho unos comentarios explosivos sobre su situación en el Liverpool. (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA, Getty Images)

Mohamed Salah ha hecho comentarios llamativos sobre el Liverpool y el técnico Arne Slot que guardan similitudes con los comentarios hechos por Cristiano Ronaldo durante su última etapa en el Manchester United.

Salah permaneció en el banco de suplentes durante el empate 3-3 del Liverpool contra el recién ascendido Leeds United en Elland Road.

Fue el tercer partido consecutivo en el que el jugador de 33 años fue nombrado suplente. Se produce cuando tanto el jugador como el Liverpool no pueden repetir la forma de la temporada anterior, en la que consiguieron el título de la Premier League.

En comentarios a los periodistas en la zona mixta después del partido, Salah hizo algunas observaciones sorprendentes sobre su situación actual. «No podía creer que estuve en el banco durante 90 minutos», dijo.

«Es la tercera vez. Creo que es la primera vez en mi carrera. Estoy muy decepcionado. He hecho mucho por este club en los últimos años, especialmente la temporada pasada. Parece que el club me echó debajo del autobús».

«Así me siento. Alguien quiere que yo cargue con toda la culpa. El club me prometió mucho en verano. Ahora estoy en el banquillo, así que puedo decir que no han cumplido esas promesas».

«Solía ​​tener una buena relación (con Slot). Ahora no tenemos ninguna relación y no sé por qué. Parece que alguien no me quiere en el club. Llamé a mi padre y a mi madre y les dije que vinieran al partido en Brighton».

«No importa si juego o no. Voy a disfrutarlo. Simplemente estaré en Anfield y me despediré de los aficionados antes de la Copa Africana de Naciones porque no sé qué pasará cuando llegue allí.

«Para mí no es aceptable ser honesto. Si estuviera en otro lugar, cada club protegería a sus jugadores. Ahora es: ‘Tira a Mo debajo del autobús porque es un problema en un equipo'».

«No creo que sea un problema. No lucho por mi posición todos los días porque me lo he ganado. No soy más grande que el club. No soy más grande que nada. Pero me lo he ganado».

Los comentarios se hacen eco de sentimientos similares expresados ​​por la ex estrella del United, Ronaldo, mientras hablaba con la emisora ​​Piers Morgan en noviembre de 2022, mientras estaba en servicio internacional con Portugal para la Copa del Mundo. El delantero fue muy crítico con el entonces técnico Erik ten Hag.

Cristiano Ronaldo durante su etapa en el Manchester United. (Imagen: Matthew Ashton – AMA, Getty Images)

‘No tengo ningún respeto por él [Ten Hag] porque no me muestra ningún respeto”, dijo.

«Algunas personas no me quieren aquí, no sólo el entrenador, sino los otros dos o tres muchachos. No sólo este año, sino el año pasado».

«Honestamente, no debería decir eso. Pero escucha, no me importa. La gente necesita escuchar la verdad. Sí, me siento traicionado».

Ronaldo se fue de mutuo acuerdo pocos días después de que se transmitiera esa entrevista. Luego fichó por el club saudí Al-Nassr en enero, donde sigue jugando.

El futuro de Salah en el Liverpool sigue siendo incierto. Se espera que el delantero viaje a Egipto para participar en la Copa Africana de Naciones en poco más de una semana.