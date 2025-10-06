‘Miré a Kolo Toure Fight Arsenal Star, ahora lucharé contra el ex as de Chelsea’

Exclusivo: Kolo Toure es un miembro fresco, tranquilo y recogido del equipo de entrenamiento de Pep Guardiola, pero el entrenador de Manchester City no tuvo que jugarse en sus días de partido

Kolo Toure se unió al equipo de entrenamiento de Manchester City en el verano (Imagen: Getty Images)

Cuando está del lado de Pep Guardiola, Kolo Toure es un miembro compuesto del equipo de entrenamiento de Manchester City.

En sus días de juego, la oposición lo temía en el Arsenal y los Cityzens. Nunca tomó prisioneros y su enorme deseo de ganar significaba que estaba dispuesto a arrojarse a través de las paredes de ladrillo para lograr el éxito. La única debilidad de los jugadores que compiten en el límite es que a menudo pueden revisarlo.

Mientras jugaba con Arsene Wenger en el Arsenal, esto sucedió en una sesión de entrenamiento que Toure vio explotar en una ira con un compañero de equipo, lo que resultó en un icónico campo de entrenamiento. En esta ocasión, el defensor central se había encontrado con su partido porque se enfrentaba al igualmente ardiente y fuerte Pascal Cygan.

La fuerza imparable y el objeto inmóvil cerraron cuernos y remar para compañeros de equipo conmocionados. Pocas personas en el país tenían una mejor imagen de la batalla que el ex tirador y ex as de Blackburn Rovers, David Bentley, quien sabiamente eligió mantener su distancia en lugar de saltar en medio de las colosas defensivas.

Casi 20 años después, Bentley es el que luchará. En lugar de un campo de fútbol de entrenamiento, el escenario será el prestigioso Grosvenor Hotel en Mayfair, Londres, el 18 de octubre.

En la esquina azul habrá ex estrella del Chelsea y asistente del gerente Jody Morris, quien busca una canción en el ex extremo cuando chocan con una tarjeta de caridad organizada por Projects Pro Projects, que está dirigida por el ex portero del Arsenal Graham Stack. Bentley ha entrenado con el ex campeonato mundial de Boks, Kevin Mitchell.

Si su pelea es algo en el vecindario de lo que sucedió entre Cygan y el entrenador de la ciudad, Bentley podría encontrarse a los ojos de una tormenta azul. Solo para Las noticias de la tarde de ManchesterBentley dijo: «Recuerdo que las sesiones de entrenamiento eran pesadas en el Arsenal. Esa era la mentalidad invencible. Eran duros, eran hombres fuertes. Hay Martin Keown, Patrick Vieira y otros.

Cygan también era una defensa central prevista (Imagen: 2002 Getty Images)

«Fue difícil en el entrenamiento. Serías estampado, pateado, el codo, pero eso fue todo el desarrollo, eso es lo que creó el equipo invencible. No fue solo talento. Tengo ojos negros, me estafaron la camisa y así sucesivamente.

«Pero con Pascal Cygan, absolutamente bestia y, por supuesto, Kolo Toure. Tuvieron una fila. Creo que estaban en el mismo equipo y se trataba de admitir objetivos. Creo que probablemente tenían 3-0 en entrenamiento y comenzaron a culparse mutuamente.

«De repente, fue honestamente como tratar de romper a Mike Tyson, dos chicos grandes lo hicieron. Se podía ver el poder de ambos.

Bentley será la lucha el 18 de octubre en el evento de boxeo benéfico de Project Project Promotions (Imagen: UNDR de Cosh/YouTube)

«Estaba en el exterior. Era como Cole Palmer. Tenía algo así:» Déjelos seguir. Deja que lo resuelvan. «Creo que están divorciados.

Bentley también ha dicho en el pasado que se necesitaron 15 jugadores para evitar que Toure y Cygan intentaran rasgar la cabeza del otro. No evitó que la pareja del Arsenal ganara trofeos cuando ganaron una Liga Premier y dos trofeos de la Copa FA mientras jugaban en el mismo equipo en North Londs.

Ahora Toure intenta replicar su éxito como entrenador en la ciudad. Inicialmente, solo fue traído para la Copa Mundial del Club, pero su movimiento al lado azul de Manchester se hizo permanente en julio.

Para ver a David Bentley pelear contra Jody Morris y otras peleas con los héroes anteriores de la Premier League, asegure sus boletos www.proprojectpromotions.com Y ve con nosotros para una noche de drama, glamour y regreso.