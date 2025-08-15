Man United comienza su campaña de la Premier League con un juego en casa contra el Arsenal este domingo.

Arteta habló el viernes

Mikel Arteta espera que el Manchester United sea «mejor» esta temporada, porque intentan colocar su miserable campaña 2024/25 detrás de ellos.

Ruben Amorim se está preparando para liderar a United en su primera temporada completa como gerente, después de llegar a Old Trafford en noviembre de 2024. La llegada de Amorim fue el Fillip United sin esperar que siga la renuncia de Erik Ten Hag, por lo que el club no aseguraría la calificación europea y cae a la 15 en la mesa.

United comienza su campaña con un juego en casa contra el Arsenal el domingo y Arteta se dirigió a los medios el viernes antes del gran partido del fin de semana.

Se le preguntó al jefe del Arsenal si esperaba que United fuera mejor esta temporada y respondió: «No sé, también serán diferentes y el gerente tendrá más tiempo con ellos. Tienen una pretemporada, también han hecho una serie de sesiones de firma realmente buenas como otra persona. Creo que reforzarán y serán mejores que el año pasado, como el resto de los equipos».

Luego se le pidió a Arteta que compartiera su mejor recuerdo de las luchas del Arsenal con United a lo largo de los años.

«Bueno, es mucho. Son buenos recuerdos. Es historia», dijo. «Son las colisiones cuando era más joven y había varios personajes enormes que también jugaron para ambos equipos y creó algo más en esos juegos. Ahora es diferente, pero se está volviendo muy intenso y estoy muy entusiasmado».

