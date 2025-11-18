Mike Dean toma partido después de que Man United afirmara ser parcial mientras Liverpool anota

El ex árbitro de la Premier League Mike Dean ha negado que haya parcialidad hacia el Manchester United tras las quejas de los aficionados rivales en las últimas semanas.

Mike Dean defendió las designaciones de Anthony Taylor para los partidos del Manchester United y respondió a las acusaciones de parcialidad (Imagen: The Overlap/YouTube)

El ex árbitro de la Premier League Mike Dean desestimó las acusaciones de parcialidad de Anthony Taylor contra el Manchester United mientras se ponía en el centro de atención la calidad del arbitraje al más alto nivel.

El árbitro de Cheshire fue designado para arbitrar el encuentro del United contra el Liverpool el año pasado, arrojando nueva luz sobre la asociación del jugador de 47 años en el noroeste. Taylor apoya a Altrincham, de la Liga Nacional, y creció en la ciudad, lo que generó algunas quejas sobre su nombramiento para partidos que involucran tanto al United como al Manchester City.

Cuando fue designado para el partido United-Liverpool la temporada pasada, el ex árbitro de la Premier League Keith Hackett dijo: «No entiendo por qué a Anthony Taylor le han concedido el partido del Liverpool contra el Manchester United y no creo que deba hacerlo».

El ex árbitro expresó su preocupación por la seguridad personal del árbitro y añadió: «Existe un riesgo para su seguridad personal y la de su familia después del partido si algo saliera mal. Eso no es correcto. El hecho de que viva tan cerca de Old Trafford significa que ha sido sometido a una presión innecesaria y esto podría haberse evitado si el partido se hubiera confiado a otro árbitro del Grupo Selecto».

A pesar de estar en la frontera del Gran Manchester, el árbitro de élite ha supervisado numerosos enfrentamientos entre los dos rivales del noroeste en las últimas temporadas.

Su participación en los partidos del City y el United volvió a plantearse esta semana durante el Fan Debate de Overlap, pero Dean rápidamente negó cualquier sugerencia de prejuicio contra los clubes de la Premier League y defendió sus nombramientos para sus partidos.

«Entiendo de dónde vienes y Anthony [Taylor] es de Altrincham, los apoyó. Está jugando con el Man United contra el Liverpool”, dijo durante una aparición en el Fan Debate de Overlap.

«Dicho esto, los fanáticos del Liverpool nunca se han quejado cuando los representé y soy un fanático del Tranmere. Entiendo de dónde vienes y eso vendría bien con un poco más de reflexión».

“A veces, lamentablemente, los mejores árbitros que tenemos viven en determinadas zonas, por lo que no hay nada que puedas hacer.

«No vas a tener al Manchester City como árbitro contra el Liverpool por alguien que sólo ha jugado uno o dos años en la Premier League, ya sea Oliver, Brooks o Kavanagh. Fue como si Stuart Attwell estuviera jugando un partido en el Everton y hubiera pitado un penalti. ¿Alguien se ha quejado?»

El ícono del United, Wayne Rooney, interrumpió con una sorprendente afirmación de que Taylor ha entrenado con el United antes y que en realidad es un buen jugador. Dijo: «Es un buen jugador, ha entrenado con nosotros varias veces… lo ha hecho».

Según las reglas de PGMOL, los árbitros no pueden arbitrar partidos que involucren a equipos que apoyan. El presidente del club Altrincham dijo anteriormente a The Athletic: “Anthony siempre ha sido un fanático de Altrincham.

«Incluso ahora recibe un abono cada año, a pesar de no poder asistir a todos los partidos. La gente por aquí siempre pregunta si eres rojo o azul. De hecho, es un gran defensor del fútbol fuera de la liga y debería ser elogiado, no criticado».

