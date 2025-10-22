Michael Owen hace una predicción de transferencia sobre el ‘afortunado’ Marcus Rashford después del plan del Man United

Marcus Rashford se encuentra actualmente cedido en el FC Barcelona por una temporada, tras haber perdido el favor de Rubén Amorim. Michael Owen cree que podría convertirse en un habitual del Camp Nou.

La estrella cedida del Man Utd, Marcus Rashford, se ha destacado en el Barcelona hasta ahora. (Imagen: Getty Images)

Michael Owen cree que Marcus Rashford conseguirá un traslado permanente a Barcelona.

El jugador de 27 años disfruta actualmente de una fructífera cesión de una temporada en el Camp Nou mientras su futuro en Old Trafford está en juego. Rashford cayó en desgracia con Ruben Amorim poco después de la llegada del estratega portugués al noroeste en noviembre pasado.

Como resultado, fue cedido al Aston Villa para las últimas etapas de la temporada pasada. Cuando regresó a Manchester este verano, quedó fuera de los planes de su entrenador.

Y como resultado, presionó para que se alejara de su club de la infancia, ya sea de forma permanente o temporal. El deseo del jugador inglés se cumplió cuando el Barcelona lo fichó por un año, pero los gigantes catalanes también tienen la opción de comprarlo permanentemente el próximo verano por alrededor de £30 millones.

Y según Owen, el exdelantero del United, los catalanes bien podrían optar por hacer uso de la cláusula. En declaraciones a 247Bet, Owen dijo: “Creo que definitivamente tiene la oportunidad de mudarse allí de forma permanente y ahora casi tiene una nueva vida.

«Algunos dirían que tiene mucha suerte porque no ha jugado durante varias temporadas. Así que ésta es una gran oportunidad y debería aprovecharla con ambas manos».

Michael Owen ha hablado de Marcus Rashford. (Imagen: Getty Images)

«Pero creo que es muy capaz y si pone su cabeza en el lugar correcto, creo que merecerá un movimiento permanente».

Desde que llegó a Barcelona, ​​​​Rashford ha marcado cinco goles y seis asistencias en todas las competiciones en 12 apariciones, prosperando bajo la tutela de Hansi Flick a pesar de la dura competencia de jugadores como Lamine Yamal y Raphinha.

Rashford comenzó como delantero en el choque de la Liga de Campeones del Barcelona contra el Olympiakos el martes por la noche y encontró el fondo de la red dos veces en una goleada de 6-1 en casa. Ahora centrará su atención en la prueba más dura para el Barcelona hasta el momento cuando el club se enfrente al Real Madrid en El Clásico el domingo por la tarde.

