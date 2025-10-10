Michael Owen hace comentarios mordaces sobre el trato recibido por el ícono del Man United, Ruben Amorim

Algunos ex jugadores y expertos de Ruben Amorim han cuestionado las tácticas del entrenador del Manchester United, pero Michael Owen ha dicho que la investigación es «vergonzosa».

Michael Owen cree que la formación de Ruben Amorim es la menor de las preocupaciones del Man United (Imagen: Foto de Marc Atkins/Getty Images)

Michael Owen ha salido en defensa de Rubén Amorim y ha calificado las críticas a sus tácticas de «vergonzosas». Leyendas del Manchester United como Gary Neville y Wayne Rooney se han preguntado a menudo por qué el técnico portugués no ha abandonado su sistema tras una serie de resultados decepcionantes.

Los Red Devils solo han logrado ganar la mitad de sus partidos de la Premier League esta temporada y fueron eliminados en los penales por Grimsby Town en la segunda ronda de la Copa Carabao. Desde que asumió el cargo en noviembre de 2024, Amorim aún no ha logrado victorias consecutivas.

El técnico del United ha enfrentado intensas críticas desde que reemplazó a Erik ten Hag, pero Owen cree que lo han convertido injustamente en un chivo expiatorio. En declaraciones al Daily Mail, el exdelantero de la Premier League argumentó que los problemas en Old Trafford se extienden mucho más allá de la formación, mientras defendía a Amorim de las recientes críticas de las leyendas del United.

“Han cambiado de gerente varias veces desde entonces. [Sir Alex] Fergie se fue», señaló Owen. «Luego culparon a los jugadores; gastaron miles de millones en jugadores y contrataron a algunos de los mejores jugadores del mundo, pero el club ha sido visto como una especie de cementerio para los jugadores durante la última década.

“Entonces fue la gente la que compró los jugadores, así que todo el mundo quería deshacerse de ellos. Luego fue el tablero, por lo que el tablero se sacudió cuando Sir Jim Ratcliffe se involucró”.

«Luego es culpa de las instalaciones, por eso quisieron renovar el campo de entrenamiento y hacer planes para un nuevo estadio. Luego es el personal, es decir, la mitad del personal de trastienda, los fisioterapeutas, los médicos, la cantinera, todo, limpio y un nuevo comienzo».

«La última es que es porque juegan con una línea de tres. Si no me equivoco, vi a Erik Ten Hag jugar con una línea de cuatro hace aproximadamente un año, y fue uno de los partidos de fútbol más terribles que he visto en un equipo del Manchester United».

Owen continuó: «Algunos grandes equipos han jugado con tres corredores a lo largo de los años. No digo que sea mi formación favorita, ni tampoco que Amorim tenga razón al permanecer firme en sus creencias en esa formación.

Rubén Amorim sigue bajo presión en el Manchester United (Imagen: Getty Images)

«Pero ciertamente no creo que todos los problemas del United ahora se deban al hecho de que juegan con los tres de atrás. Es vergonzoso decir que la razón principal de la recesión es que juegan con los tres de atrás.

«Quiero decir, realmente no lo es. Podrían volver a una defensa de cuatro y jugar tan mal como lo hicieron con Ten Hag, entonces los gritos serían igual de fuertes».

En una entrevista separada, Owen expresó su simpatía por Amorim, sugiriendo que las duras críticas de expertos como Neville y Rooney podrían tener consecuencias para los jugadores del United. En declaraciones a casino.co.uk, el hombre de 45 años dijo: “Los jugadores no están protegidos en todas partes.

«Van al entrenamiento en el coche y encienden la radio. Se sientan en el salón de casa con la televisión encendida. Leen las redes sociales. Pueden hacer todas esas cosas. Si te interesa el fútbol, ​​no puedes escapar de lo que la gente piensa y dice al respecto».

«Si los futbolistas deberían dejarse influenciar por estos comentarios o dejarse influenciar por ellos es otro argumento. Pero no tengo ninguna duda de que la gente observará y escuchará a personas a las que probablemente respetaban y pensaban que eran grandes jugadores cuando eran pequeños.

«Escucharán esas opiniones. Cuando digan ciertas cosas, es posible que se les pase por la cabeza y se pregunten si el gerente está haciendo lo correcto».

«Pueden tener sus propias ideas, pero ese no es un fenómeno nuevo. Eso nunca cambiará. Nunca ha cambiado, pero creo que es un punto relevante de Amorim».