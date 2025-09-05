Michael Owen explica a Río Ferdinand por qué se avergüenza de su tiempo en Man United

Michael Owen pasó tres años en el Manchester United, ganó la Copa de la Premier League y la liga, pero admite que se sintió «avergonzado» por sus exhibiciones para los Red Devils

Michael Owen habló sobre sus luchas en la segunda mitad de su carrera (Imagen: Río Ferdinand presenta)

Michael Owen admite que estaba «avergonzado» por su nivel de rendimiento en el Manchester United en comparación con sus primeros años.

El ex delantero de Inglaterra abrió para el ex compañero de equipo de los Red Devils Rio Ferdinand en el podcast de Río Regals sobre luchar mentalmente con su declive durante la segunda mitad de su carrera, de la cual «él» Binnenkood «.

Owen explotó en el escenario de la Premier League cuando tenía 17 años en Liverpool y rápidamente dejó su huella con su ritmo chisporroteante detrás de las defensas y el final despiadado. Reclamó el Premio Golden Boot de la división en sus dos primeras temporadas completas antes de dejar su huella en el escenario internacional con un ataques sorprendentes contra Argentina a la edad de 18 años en la Copa Mundial de 1998.

Después de su contribución crucial al triple histórico de Liverpool de la Copa UEFA, la Copa FA y la Copa de la Liga en 2001, en la que reclamó el Balón de Ors, aseguró una transferencia al gigante español del Real Madrid en 2004.

Owen solo jugó una temporada en La Liga por su traslado de £ 16.8 millones a Newcastle, donde las lesiones musculares recurrentes significaron que estaba ausente por hechizos a largo plazo en las siguientes cuatro campañas en el noreste. Su miseria física continuó existiendo en el Manchester United y luego Stoke City, con el atacante para colgar sus botas en 2013.

Ferdinand le preguntó recientemente al hombre de 45 años sobre la caída de ir a un ambiente de élite a uno que no lo es. Pero en cambio, Owen decidió pensar en su propia carrera y explicó que lo ve en dos mitades diferentes: antes y después de sus problemas de lesiones.

Michael Owen fue brillante para el Liverpool (Imagen: Popper Photo a través de Getty Images/Getty Images)

Owen dijo: «Bueno, dije antes, quiero decir, dividí mi carrera en dos. Casi Liverpool y tal vez Madrid. Y después no era lo mismo. No es que no me gustara. Pensé que era genial en United. Te amo a ti y a los muchachos y lo que sea.

«Pero no soy yo mismo. No lo soy. Sabes lo que era cuando tenía 18 años. Y sabes lo que era cuando tenía 30 años. Es como si me hubiera avergonzado. Salí, fueron a estos grandes estadios, St James ‘Park, Old Trafford, con mi nombre de espaldas.

«Es como si, ¿no solo puedo cambiar mi nombre y pensar en algo, como llamo algo más? No quiero que la gente recuerde eso. Todavía bueno, todavía anota. Pero no soy lo que era. Me está matando. Pero es como, ¿qué puedes hacer?»

Durante su tiempo en Liverpool, Owen anotó más de 20 goles en todas las competiciones en cada temporada, excepto dos. Después de haber jugado 16 veces en 45 actuaciones para el Real Madrid, su número de dramáticamente cayó a medida que las lesiones se apilaban y su ritmo de rayos, comenzó a disminuir.

Owen no quería que los fanáticos lo recordaran por la segunda mitad de su carrera. (Imagen: Andrew Yates, AFP a través de Getty Images)

Pensando en su tiempo en Newcastle, Man United y Stoke, admitió abiertamente: ‘Lo tuve ocho años cuando pienso:’ No me gusta esto. ‘Miré la mitad del reloj de mi carrera y solo pensé 20 minutos.

«Ya no podría tirar del corazón de un equipo. Podría terminar si tengo la oportunidad. Ahora confío en todos. Si bien no podría necesitar a nadie más. Solo dame la pelota y lo haré. Y ese cambio de mentalidad.

«No estoy retirado por mi cuerpo. Recientemente jugué en un juego. Me retiré porque mi mente estaba a punto de explotar. Y ya no podía tener un jugador de la Premier League».

A pesar del hecho de que no cumplió con sus propios altos estándares, el período de Owen en el Manchester United finalmente lo vio ganar el trofeo de la Premier League en la temporada 2010/11, así como otra copa de competencia. Terminó su carrera con un recuento impresionante de 222 goles en 482 partidos, junto con 40 goles en 89 gorras inglesas.

Escuche a todo Río conocer a Michael Owen Entrevista en Apple Podcasts y Spotify.