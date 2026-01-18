Michael Carrick le ha dado a la estrella del Man United de £ 73 millones lo que necesitaba, pero no le gustará

Michael Carrick supervisó una brillante victoria contra el Man City el sábado y tuvo que tomar algunas decisiones de selección difíciles.

El entrenador interino del Manchester United, Michael Carrick, abraza a Bryan Mbeumo (Imagen: Darren Staples/AFP vía Getty Images)

Ningún jugador del Manchester United habría tenido la confianza suficiente para predecir los cambios que haría Michael Carrick cuando llegó a Carrington para su primera sesión de entrenamiento el miércoles por la mañana. No muchos miembros del equipo podrían tener la confianza suficiente para decir que definitivamente serían elegidos para enfrentar al Manchester City.

Hubo algunas mejoras en los dos partidos de Darren Fletcher al mando y quizás la mayor mejora provino de Benjamin Sesko. El esloveno ha luchado por adaptarse a la vida en la Premier League desde su traspaso de £73 millones.

Hay que reconocer que Sesko trabajó duro, pero sin recompensa, durante gran parte de la campaña hasta el período interino de Fletcher. Marcó su primer gol desde octubre contra el Burnley y eso aumentó su confianza al marcar un segundo gol en Turf Moor. A pesar de sufrir la derrota, Sesko también marcó un buen cabezazo en el siguiente partido contra el Brighton, sumando tres goles en dos partidos.

Sin otras opciones de delantero disponibles y Sesko encontrando algo de forma, se esperaba que Carrick eligiera a Sesko para tomar la delantera en el derbi. Pero no lo hizo. En cambio, el regreso de Bryan Mbeumo desempeñó el papel de delantero centro y Sesko fue enviado al banquillo.

«Tenemos una buena selección de jugadores, eso es algo que tenemos que decidir», dijo Carrick a Gary Neville antes del partido cuando se le preguntó sobre la posibilidad de dejar fuera a Sesko y Matheus Cunha. “Siempre hubo jugadores que estaban decepcionados por no haber sido titulares.

«Pero terminar el juego es aún más importante estos días. Tienen un talento enorme. No es nada personal. Soy un gran admirador de ambos muchachos y marcarán una gran diferencia para nosotros». Nadie discutió la selección del equipo de Carrick al sonar el silbato.

Mientras Cunha entraba y ayudaba en el gol de Patrick Dorgu, Sesko tuvo que conformarse con su papel de suplente no utilizado. Puede que no le guste esa decisión de Carrick, pero tal vez era lo que necesitaba.

Michael Carrick habla con Benjamin Sesko después de que el Manchester United venciera al Manchester City (Imagen: )

Desde que Sesko hizo su debut en el United, estaba claro que necesitaba a alguien que compitiera con él por ese puesto de delantero centro. Alguien que pudiera hacerse cargo y aliviar la presión cuando fuera necesario. Probablemente Joshua Zirkzee nunca haría esto, ya que el holandés es mejor en el papel de número 10.

La rotación de Mbeumo y Sesko podría ser una gran opción para los Reds. Ofrecen una amenaza muy diferente y cuando tienes dos jugadores que pueden desempeñar este papel, a los oponentes les resulta difícil predecir qué esperar cuando jueguen contra el United. Cunha también ha estado líder esta temporada y ha demostrado que puede hacer su trabajo allí.

Puede que esto no sea lo que Sesko esperaba a la llegada de Carrick. Quizás se sintió un poco decepcionado por sus críticas el día del derbi, pero resultó ser la elección correcta para el United.

Podría ser algo bueno para Sesko a largo plazo mientras busca adaptarse a la vida en la Premier League.