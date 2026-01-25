Michael Carrick explica el pensamiento posicional de la estrella del Manchester United: «Impresionante»

Patrick Dorgu ha jugado en diversas posiciones para Man Utd en las últimas semanas, pero ha mantenido un alto nivel.

Dorgu marcó en el derbi de Manchester. (Imagen: 2026 James Gill – Danehouse)

Michael Carrick no quiere comprometer a Patrick Dorgu con un trabajo permanente después de las mejores actuaciones del internacional danés en varios roles diferentes para el Manchester United.

Dorgu comenzó en la banda izquierda contra el Manchester City el fin de semana pasado. Carrick prefirió a Dorgu a Matheus Cunha, y el danés confirmó la selección al anotar para ampliar la ventaja del United en la segunda mitad. Ruben Amorim movió por primera vez a Dorgu para jugar en la banda derecha contra Newcastle en el Boxing Day. Marcó el gol de la victoria en ese partido, encontrando el fondo de la red con una volea desde el borde del área penal.

Dorgu parecía cómodo en roles avanzados, a pesar de jugar como lateral izquierdo la mayor parte de su tiempo en el club. Cuando se le preguntó a Carrick si el futuro a largo plazo de Dorgu estaba en la banda, elogió su calidad en el último tercio, pero admitió que no quería limitarlo a una posición específica.

«Creo que puede hacer ambas cosas, para ser honesto», dijo Carrick. «Creo que estuvo enorme la semana pasada, su ritmo de trabajo y la forma en que jugó en la posición, pero la amenaza era una amenaza constante. Y el objetivo era obvio, pero creo que su juego en general fue algo con lo que estábamos muy contentos».

«No quisiera inmovilizarlo [to a position]para ser sincero. Creo que puede hacer ambas cosas, pero ofensivamente estuvo bastante impresionante la semana pasada en términos de amenaza».

Los MEN revelaron esta semana que Dorgu está «haciendo muchos extras» en los entrenamientos, y una fuente le dio crédito por trabajar «muy duro». Está claro que se ha prestado mucha atención a mejorar los cruces de Dorgu, con énfasis en perfeccionar su técnica durante el entrenamiento en Carrington.

El United cree que el arduo trabajo de Dorgu está dando sus frutos. El defensa sabía que se presentaría una oportunidad de recuperar su papel titular en la Copa Africana de Naciones, y ha contribuido con dos goles y dos asistencias en seis partidos, lo que representa su mejor forma desde que llegó procedente de Lecce.