Michael Carrick dijo después de una reunión de entrenador interino en el Manchester United que no existe una «solución rápida»

El Manchester United busca un entrenador interino tras la marcha de Ruben Amorim, y el favorito Ole Gunnar Solskjaer ha sido superado por Michael Carrick en la carrera por el puesto.

Michael Carrick ha surgido como el favorito para ser nombrado entrenador interino del Manchester United, pero algunos fanáticos en la sección de comentarios del Manchester United no tienen muchas esperanzas de un ‘rebote del nuevo entrenador’ que les ayudaría a asegurar una posición final sólida en la Premier League esta temporada.

Ole Gunnar Solskjaer era el favorito para el puesto después de que las conversaciones con los jefes del club le permitieran regresar al club cuatro años después de su despido. El portero y entrenador sub-18, Darren Fletcher, no pudo vencer al Brighton en la Copa FA el domingo, dejando al club sin posibilidades de éxito esta temporada.

El trabajo más reciente de Carrick fue con el Middlesbrough en el Campeonato, que fue despedido en 2025 tras terminar décimo. Sus aspectos más destacados durante su estancia en Middlesbrough incluyeron una semifinal de play-off contra Coventry durante su primera temporada y llegar a las semifinales de la Copa Carabao el año siguiente.

Carrick ha dirigido al United dos veces antes como entrenador interino, después de entrenar al primer equipo del club con José Mourinho. Sus periodos dejaron al mando a Ole Gunnar Solskjaer, que se ha quedado atrás en la carrera por el nombramiento.

No es una tarea fácil en el mejor de los casos, pero después de la actuación del domingo en la Copa FA, pocos esperarían una mejora repentina en la suerte esta temporada. El lector Jcfc1 dice: «En mi opinión, Fletcher falló en su audición, aunque nos hemos visto mejor que las últimas semanas. Ole y/o Carrick hasta el final de la temporada no harán ni bien ni mal.

«Sólo tenemos que hacer las cosas bien de arriba a abajo. No hay una solución rápida, tenemos que aprender a defender, mantener la portería a cero y ser difíciles de vencer.

«No estoy seguro de quién será el próximo gerente permanente, pero necesita tiempo y paciencia para conocer su papel y saber que será difícil trabajar con la junta».

El comentarista Mancs R Us es aún más pesimista: «Arruinaríamos al mejor entrenador del mundo… El club está podrido, desde arriba hasta el campo, un desastre».

Gazsco dijo: “Cualquiera que sea la leyenda del United designada como entrenador interino, debemos aceptar que nuestra temporada ha terminado y cualquier posibilidad de jugar la Liga de Campeones la próxima temporada desapareció cuando Wilcox arrojó sus juguetes del cochecito y despidió a Amorim.

«Supongo que siempre hay una próxima temporada, aunque recuerdo haberlo dicho todos los años».

Algunos todavía preferirían a Ole como entrenador, como Athyf: «Ole como entrenador interino y Carrick y Nistelrooy como cuerpo técnico estarían bien. Conocen mejor el club. Luego se podrá nombrar a otro director de competición». Man666 está de acuerdo: «Ole es mi elección».

ManUtdObsession dice: «Personalmente elegiría a Xavi y me saltaría al entrenador interino. Está disponible, sabe jugar en equipo y ha ganado con el Barcelona.

«Si queremos tomar un camino intermedio, elegiría a Carrick. Creo que la gente que ha jugado como mediocampista tiene una mejor idea de cómo jugar y cómo construir un equipo».

