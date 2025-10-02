Michael Carrick consigue una sorpresa de un nuevo curso en el medio de Man United Links y Ruben Amorim Sack Print

La antigua leyenda del Manchester United está conectada a un regreso al club que dejó su posición de gestión anterior solo en el verano.

El ex centrocampista del Manchester United y el entrenador Michael Carrick recibieron un nuevo papel en la UEFA.

La leyenda Michael Carrick del Manchester United ha recibido un nuevo papel sorprendente en la UEFA en medio de la presión continua sobre Ruben Amorim para dar resultados.

El ex jefe de Middlesbrough de 44 años está vinculado a una eficiencia sorpresa para Old Trafford como jefe interino, al hombre se le permitió elegir la jerarquía del United para despedirse del entrenador en jefe portugués.

Es un papel en el que trabajó antes de actuar como gerente de cuidador después de la partida de Ole Gunnar Solskjaer del club. El primer partido de Carrick fue una victoria sobre Villarreal en la Liga de Campeones y también obtuvo una victoria por 3-2 sobre el Arsenal en la Premier League.

Salió de su posición como entrenador del primer equipo después de la llegada de Ralph Rangnick en Old Trafford, después de haber recogido dos victorias y un empate en su hechizo interino.

Carrick fue nombrado jefe de Boro en octubre de 2022 y los llevó a la semifinal del campeonato al final de esa temporada, donde fueron derrotados por Coventry City.

A pesar de esa brillante primera campaña, The United Legend no pudo repetir la actuación y dejó el río a principios de este año después de un décimo final.

Ahora, solo unos meses después, Carrick ha sido nombrado observador técnico de la UEFA y recientemente ha dado su experiencia sobre la reciente victoria por 2-1 de PSG sobre Barcelona.

El ex entrenador de Middlesbrough, Michael Carrick (Imagen: Nurphoto a través de Getty Images)

Carrick habló en el sitio web de la UEFA: «Suena muy básico, pero la clave del juego es One-Twos, las carreras de terceros y el avance de los avances.

«Hubo tanto enfoque en presionar hacia adelante y la confianza en la recuperación de esa dirección. Pero como vimos, la desventaja de esto es que hay mucho espacio detrás y sobre la línea de fondo.

«Es genial si recuperas la pelota o si el otro equipo sigue pasando a los pies e intenta mantener la posesión, pero te permite estar expuesto a un equipo al que le gusta correr y pasar menos. Se retrasa detrás de él».

