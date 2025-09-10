‘Mi corazón iba’ – Txiki Begiristain elige sorprendentemente el hombre Stadmoment como su favorito

Txiki Begiristain dejó su papel de director de fútbol en el Manchester City este verano y ahora ha pensado en su tiempo en Etihad.

Txiki Begiristain y Pep Guardiola juntos ganaron la Liga de Campeones

Txiki Begiristain y Pep Guardiola juntos disfrutaron de un éxito sin precedentes en el Manchester City, pero si bien el primero piensa en su tiempo en Etihad después de salir este verano, recuerda el logro más encantador que data de la llegada de su ex colegio de Barcelona.

Begiristain llegó a la ciudad en octubre de 2012 y sentó las bases para una reunión con Guardiola cuatro años después. En sus nueve años juntos ganaron seis títulos de la Premier League, seis copas nacionales y una Liga de Campeones en 2022/23 como parte de un notable triple.

Pero mientras Begiristain, de 61 años, mira hacia atrás al club en el club, fue el título de la competencia ganado con Manuel Pellegrini quien consiguió el visto bueno como su momento favorito.

«Cuando llegué hace casi 13 años, comencé [Roberto] Mancini, pero el primer gerente que decidimos trabajar fue Manuel Pellegrini «, dijo.

«Diría que la primera Premier League que ganamos cuando estuve aquí con Manuel porque vine por eso. Vine a seguir ganando trofeos. Estaba muy contento con esa competencia. Fue difícil y estaba muy feliz de ganarlo. Tuvimos que ganar muchas competiciones al final para ganar la competencia.

«Vine de Barcelona donde ganamos competiciones y esa fue la primera Premier League [that year]. Entonces, la parte superior en mi tiempo aquí fue Estambul: ganar la Liga de Campeones es algo con lo que todos soñamos, los fanáticos y todos los empleados que trabajaron aquí. «

El triunfo de 1-0 sobre el Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones en Estambul fue un asunto de villano nervioso, pero para Begiristain no se comparó con un viaje a Goodison Park en esa primera temporada ganadora del título.

Con el Liverpool sobre la presión en la carrera por el título, City ganó 3-2 en Merseyside para mantener su control en primer lugar, y llegó durante una serie de cinco victorias consecutivas al final de la temporada para ganar la competencia. Ese viaje a Goodison fue la última carrera de la campaña de la ciudad.

‘[The game away at Everton in May 2014] Sentí mi latido «, dijo Begiristain». Creo que estábamos ganando y sabíamos que ganamos ese juego que tuvimos dos juegos en casa para jugar para el trofeo.

«Mi corazón fue, y pensé que valió la pena? ¡Por supuesto que vale la pena! Es algo que no puedes controlar, y recuerdo ese día, fue increíble».

