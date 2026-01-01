Merecía jugar cuando regresé al Man United. Creen que estoy haciendo un desastre, pero no es así.

El excentrocampista del Manchester United Jesse Lingard es agente libre en la ventana de transferencia de enero después de dejar el FC Seúl.

El graduado de la academia del Manchester United, Jesse Lingard, entrará en la ventana de transferencia de enero como agente libre (Imagen: Deportes del cielo)

Jesse Lingard, graduado de la academia del Manchester United, insiste en que merecía jugar después de su cesión en el West Ham y ha sugerido que su personalidad ha sido malinterpretada a lo largo de los años. Lingard pasó por el sistema United cuando era niño e hizo 232 apariciones con los Rojos.

Sin embargo, las oportunidades para Lingard se agotaron y fue cedido al West Ham en la ventana de transferencia de enero de 2020/21. Durante ese período en el estadio de Londres, Lingard anotó nueve goles impresionantes en 16 partidos y registró cinco asistencias.

Desafortunadamente para el centrocampista, cuando regresó a Old Trafford la temporada siguiente, jugó sólo dieciséis partidos de la Premier League en todo el año. Cuando expiró su contrato en 2022, se fue a Nottingham Forest, pero eso duró solo una temporada ya que las lesiones y la mala forma detuvieron su impulso.

Lingard luego se unió al FC Seúl en la K League 1 de Corea del Sur y lo hizo bien, anotando diez goles en 34 partidos de liga en 2025. Sin embargo, el hombre del United todavía recuerda con pesar su etapa después del West Ham. Le dijo a Sky Sports: “Era 2021 cuando me fui y, como dije, había estado allí desde que tenía siete años y con los chicos y las instalaciones allí, conoces a todos desde una edad tan temprana.

«Obviamente tuve diferentes entrenadores y diferentes entrenadores te jugarán o no, eso es comprensible. Como jugador quieres jugar todos los partidos, así que obviamente yo quería jugar».

«Siento que después de la cesión en el West Ham esa temporada, cuando regresé, sentí que merecía jugar. Probablemente era uno de los mejores jugadores de la liga en ese momento en el West Ham. Para ser honesto, probablemente merecía ir a la Eurocopa».

«Pero como dije, todo sucede por una razón. Cuando regresas y juegas algunos aquí y otros allá, quieres jugar todos los partidos. A veces sabes cuándo se acabó tu tiempo y cuándo es el momento de irte».

Una de las principales críticas dirigidas a Lingard a lo largo de los años es su profesionalismo. Gary Neville fue citado en 2019 sugiriendo que el mediocampista parecía «un poco idiota» después de bailar en las redes sociales mientras los Rojos estaban luchando.

Pero Lingard se ha defendido de las sugerencias con las que está jugando. “En la vida, en general, fuera del fútbol, ​​dentro del fútbol, ​​siempre habrá momentos mentalmente difíciles si no juegas bien y los aficionados se burlan de ti”, explicó.

«A veces tienes que pasar por eso y aprender, y yo he aprendido todo eso y ahora estoy en un punto en el que no me importa lo que digan, no me importa lo que piensen; al final del día son sólo palabras. No escucho cosas negativas.

«La mayoría de las cosas son positivas y todos los que he conocido desde que estoy en Manchester han sido positivos, así que a mí me gusta ser un buen tipo, poner una sonrisa en la cara de la gente, ser el tipo alegre, pero cuando llega el momento de trabajar, trabajo. Creo que eso se ha malinterpretado a lo largo de los años porque la gente piensa que se mete en muchas cosas.

«Dicen que siempre está bailando. Por supuesto que voy a bailar. Me gusta un buen baile en el lugar correcto y en el momento correcto. Pero cuando estoy en el campo de entrenamiento y en un día de partido, es 100% modo de trabajo».

Lingard sigue vigilando de cerca al United y respalda al equipo de Ruben Amorim para luchar por estar entre los cuatro primeros esta temporada. Lingard dijo: “Tienen un entrenador sólido con muy buenas ideas, así que no entiendo por qué no pueden luchar por la Liga de Campeones este año.

«Con un entrenador como Amorim pueden quedarse con él. Sé que a veces no ganan partidos y siempre aprenderás, pero él es el tipo de entrenador al que no le importa lo que digan los medios o los demás. Quiere concentrarse en el Manchester United».